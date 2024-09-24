EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de gözler Union SG maçına çevrildi

Fenerbahçe'de gözler Union SG maçına çevrildi

Haber Merkezi
14:1124/09/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor
Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor

Süper Lig'de Galatasaray'a Kadıköy'de 3-1 kaybeden Fenerbahçe'de gözler, Union SG maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler bu maçın hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Union SG ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.


Sarı-lacivertli ekip, Union SG maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.




#Fenerbahçe
#Union SG
#Avrupa Ligi

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: BEDAŞ-AYEDAŞ güncel elektrik arıza bilgileri