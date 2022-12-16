Fenerbahçe'nin yıldızları transferin gözdesi

Sarı-lacivertli takımda yer alan isimlerle ilgili kulübe teklif mektupları gelmeye başladı.

Fenerbahçe'den daha önce Eljif Elmas ve Min-Jae'yi kadrosuna katan Napoli şimdi de Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi-Samuel'i gündemine aldı.

Altay Bayındır ve Miguel Crespo'yu Inter, Milan ve Atletico Madrid, Diego Rossi'yi Flamengo ve Torino, Attila Szalai'yi Milan, Newcastle ve Leicester, Mert Hakan Yandaşı da CSKA Moskova takip ediyor.

Sözleşmesi sezon sonu bitecek Zajc'ın da İtalya Serie A'dan talipleri bulunuyor.

SPOR Arda Güler için 2.5 milyon euro bonservis ödenecek



