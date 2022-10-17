Fenerbahçe'de 3 oyuncunun sözleşmesi uzatılacak

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig’e verilecek 40 günlük arada takımın önemli oyuncularından İsmail Yüksek, Altay Bayındır ve Miguel Crespo’nun sözleşmelerini uzatma kararı aldı.

İsmail Yüksek'in sözleşmesi uzatılıyor

Sarı-lacivertli takımda bu sezon gösterdiği performansla orta sahanın değişmezleri arasına giren 23 yaşındaki İsmail Yüksek’in sözleşmesinde iyileştirme yapılarak mukavelesi uzatılacak. İsmail Yüksek’in 2025 yılında bitecek sözleşmesinin 2 yıl daha uzatılacağı, maaşının da yıllık 250 bin TL’den yaklaşık 5 milyon TL’ye çıkarılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'a yeni sözleşme

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek kaleci Altay Bayındır ile de sözleşme yenilenecek. Kaleci Altay ile de 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Genç kalecinin sözleşmesinde de iyileştirme yapılacak ve 20 milyon TL civarında bir ücret ödeneceği gelen haberler arasında.

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Crespo ile 2 yıl daha

Fenerbahçe sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Miguel Crespo’nun sözleşmesini de 2 yıl daha uzatmayı planlanıyor. Crespo da Fenerbahçe’de mutlu ve takımda kalmaya sıcak bakıyor.

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