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Fenerbahçe'de yabancı çıkmazı

Transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin elinde 17 yabancı futbolcu kaldı. Bu sayıyı 14'e düşürmesi gereken sarı-lacivertliler, ya 3 oyuncuyu lisans çıkartmayacak ya da transfer penceresi açık olan ülkelere gönderecek. Peki Fenerbahçe'de hangi oyuncularla yollar ayrılacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede hangi yabancı oyuncular listeye yazılmayacak?
Fenerbahçeli oyuncuların Kiev maçı sonrasında yaşadığı sevinç

Avrupa'nın ardından Türkiye'de de transfer döneminin kapanmasının ardından takımlar, lisans işlemlerine başladı. Kadrosunda 17 yabancı bulunduran ve bu sayıyı 14'e düşürmesi gereken Fenerbahçe'de, hangi oyuncularla yolların ayrılacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de hangi yabancı oyuncular listeye yazılmayacak?

Kadrosunda 17 yabancı futbolcusu bulunan ve bu sayıyı 14’e indirmesi gereken Fenerbahçe’de kadro planlamasında düşünülmeyen Novak ve Lemos hiçbir takımla anlaşma sağlanamayınca kadroda kaldı. Yönetim 2 oyuncuyu birçok takıma önerdi, ancak iki futbolcu takımdan ayrılmak istemeyince transferleri gerçekleşmedi. Yönetim 2 oyuncu için transfer sezonu devam eden ülkelerin takımlarıyla görüşmelerini sürdürüyor.

  • Bruma da olmayacak
  • Eğer başka bir takıma gönderilmezse Novak ve Lemos’un lisansı çıkarılmayacak ve takımdan ayrı çalışacaklar. Novak ve Lemos’un ardından lisansı çıkarılmayacak 3. ismin Bruma olması bekleniyor.

Süper Lig'in en değerli 11'i
FOTOĞRAF 13
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Uğurcan Çakır (Trabzonspor): 18 milyon euro
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Leo Dubois (Galatasaray): 10 milyon euro
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Victor Nelsson (Galatasaray): 12 milyon euro
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Attila Szalai (Fenerbahçe): 12 milyon euro
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Arthur Masuaku (Beşiktaş): 5 milyon euro
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Lucas Torreira (Galatasaray): 20 milyon euro
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Dele Alli (Beşiktaş): 16 milyon euro
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Yusuf Yazıcı (Trabzonspor): 17 milyon euro
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Nathan Redmond (Beşiktaş): 18 milyon euro
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Bertrand Traore (Başakşehir): 16 milyon euro
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Mauro Icardi (Galatasaray): 22 milyon euro
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En değerli 11'in sahaya dizilişi
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