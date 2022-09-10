Fenerbahçe'de yabancı çıkmazı

Avrupa'nın ardından Türkiye'de de transfer döneminin kapanmasının ardından takımlar, lisans işlemlerine başladı. Kadrosunda 17 yabancı bulunduran ve bu sayıyı 14'e düşürmesi gereken Fenerbahçe'de, hangi oyuncularla yolların ayrılacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de hangi yabancı oyuncular listeye yazılmayacak?

Kadrosunda 17 yabancı futbolcusu bulunan ve bu sayıyı 14’e indirmesi gereken Fenerbahçe’de kadro planlamasında düşünülmeyen Novak ve Lemos hiçbir takımla anlaşma sağlanamayınca kadroda kaldı. Yönetim 2 oyuncuyu birçok takıma önerdi, ancak iki futbolcu takımdan ayrılmak istemeyince transferleri gerçekleşmedi. Yönetim 2 oyuncu için transfer sezonu devam eden ülkelerin takımlarıyla görüşmelerini sürdürüyor.

Bruma da olmayacak

Eğer başka bir takıma gönderilmezse Novak ve Lemos’un lisansı çıkarılmayacak ve takımdan ayrı çalışacaklar. Novak ve Lemos’un ardından lisansı çıkarılmayacak 3. ismin Bruma olması bekleniyor.