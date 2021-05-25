Fenerbahçe'de hareketli saatler: Kenan Karaman, Yusuf Barasi, John Brooks için görüşmeler başladı

Fenerbahçe, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalar yapıyor. Sarı-lacivertli takımın transferde önceliği Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren Kenan Karaman. Fenerbahçe, hem forvette hem de kanatlarda oynayabilen milli futbolcuyu 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi ikna edip 3 yıllık sözleşme imzalatmanın peşinde.
Yusuf Barasi ve John Brooks gündemde
Fenerbahçe, Kenan’ın yanı sıra AZ Alkmaar’dan Yusuf Barasi ve Wolfsburg’dan John Brooks’u da gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekibin scout ekibi, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yusuf’un maçlarını yakından takip etti ve transfer edilmesi yönünde rapor verdi.
- İlk teklif yapıldı
- John Brooks için ise Wolfsburg ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, oyuncunun menajeriyle de ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu için tüm şartlar zorlanacak.
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🗣Kenan Karaman: "Tabii ki isterim. Her Türk futbolcu için de güzel bir imkan burada oynamak. Bakalım, henüz net bir karar vermedim"https://t.co/Q1SdZAjNUN
Türkiye'de futbol oynamak ister misin❓