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Fenerbahçe'de hareketli saatler: Kenan Karaman, Yusuf Barasi, John Brooks için görüşmeler başladı

Gelecek sezon için kadrosunu kuvvetlendirmek adına çalışmalar yapan Fenerbahçe, Kenan Karaman, Yusuf Barasi ve John Brooks için harekete geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede hareketli saatler: Kenan Karaman, Yusuf Barasi, John Brooks için görüşmeler başladı
Kenan Karaman bu sezon 29 maçta, 7 gol ve 2 asistle oynadı.

Fenerbahçe, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalar yapıyor. Sarı-lacivertli takımın transferde önceliği Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren Kenan Karaman. Fenerbahçe, hem forvette hem de kanatlarda oynayabilen milli futbolcuyu 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi ikna edip 3 yıllık sözleşme imzalatmanın peşinde.

Yusuf Barasi ve John Brooks gündemde

Fenerbahçe, Kenan’ın yanı sıra AZ Alkmaar’dan Yusuf Barasi ve Wolfsburg’dan John Brooks’u da gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekibin scout ekibi, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yusuf’un maçlarını yakından takip etti ve transfer edilmesi yönünde rapor verdi.

Yusuf Barasi bu sezon 22 karşılaşmada, 9 gol ve 4 asistle oynadı.
Yusuf Barasi bu sezon 22 karşılaşmada, 9 gol ve 4 asistle oynadı.
  • İlk teklif yapıldı
  • John Brooks için ise Wolfsburg ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, oyuncunun menajeriyle de ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu için tüm şartlar zorlanacak.

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John Brooks bu sezon 35 karşılaşmada 2 gol kaydetti.
John Brooks bu sezon 35 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

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