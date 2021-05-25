Fenerbahçe'de hareketli saatler: Kenan Karaman, Yusuf Barasi, John Brooks için görüşmeler başladı

Fenerbahçe, gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalar yapıyor. Sarı-lacivertli takımın transferde önceliği Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren Kenan Karaman. Fenerbahçe, hem forvette hem de kanatlarda oynayabilen milli futbolcuyu 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi ikna edip 3 yıllık sözleşme imzalatmanın peşinde.

Yusuf Barasi ve John Brooks gündemde

Fenerbahçe, Kenan’ın yanı sıra AZ Alkmaar’dan Yusuf Barasi ve Wolfsburg’dan John Brooks’u da gündemine aldı. Sarı-lacivertli ekibin scout ekibi, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Yusuf’un maçlarını yakından takip etti ve transfer edilmesi yönünde rapor verdi.

Yusuf Barasi bu sezon 22 karşılaşmada, 9 gol ve 4 asistle oynadı.

İlk teklif yapıldı

John Brooks için ise Wolfsburg ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe, oyuncunun menajeriyle de ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu için tüm şartlar zorlanacak.

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John Brooks bu sezon 35 karşılaşmada 2 gol kaydetti.