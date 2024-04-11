Fenerbahçe'de hedef Avrupa Kupası rakip Olympiakos

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde zorlu Yunanistan deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a konuk olacak.
İsmail Kartal'ın ekibinde 3 eksik var. Sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Djiku ve Joshua King bu maçta forma giyemeyecek. Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Mert Müldür ise UEFA listesinde yer almıyor.
Oosterwolde ile Yunanistan'a götürülmeyen Djiku sarı kart cezası sınırında. Olympiakos kendi liginde son olarak Lamia'yı 5-1 yendi.
Teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın ekibinde tek eksik cezalı Daniel Podence. Ancak 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Alexandropoulos, Retsos, Fortunis, Camara, Iborra ve Carmo kart görmeleri halinde rövanşta forma giyemeyecek.
Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki maç TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe, Olimpiakos'la 2021-22 sezonunda avrupa ligi grubunda karşılaşmış, iki maçı da Yunan ekibi kazanmıştı.
Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko