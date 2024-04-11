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Spor

Fenerbahçe'de hedef Avrupa Kupası rakip Olympiakos

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek. 19.45'te başlayacak olan mücadele EXXEN'den yayınlanacak. Maçın tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:42 - 11/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:49 - 11/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fenerbahçeli futbolcular.
Fenerbahçeli futbolcular.

Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde zorlu Yunanistan deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı lacivertliler çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a konuk olacak.

Fenerbahçe'de hangi futbolcular eksik?

İsmail Kartal'ın ekibinde 3 eksik var. Sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş, Djiku ve Joshua King bu maçta forma giyemeyecek. Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Mert Müldür ise UEFA listesinde yer almıyor.

Fenerbahçe'de kart sınırında olan isimler kimler?

Oosterwolde ile Yunanistan'a götürülmeyen Djiku sarı kart cezası sınırında. Olympiakos kendi liginde son olarak Lamia'yı 5-1 yendi.

Olympiakos'ta 6 futbolcu kart sınırında bulunuyor

Teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın ekibinde tek eksik cezalı Daniel Podence. Ancak 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Alexandropoulos, Retsos, Fortunis, Camara, Iborra ve Carmo kart görmeleri halinde rövanşta forma giyemeyecek.

Olympiakos-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Georgios Karaiskakis Stadı'ndaki maç TSİ 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Yarı finale çıkacak takım 18 Nisan'da Kadıköy'de belli olacak. Eşleşmenin kazananı, final için Aston Villa - Lille çeyrek finalinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe, Olimpiakos'la 2021-22 sezonunda avrupa ligi grubunda karşılaşmış, iki maçı da Yunan ekibi kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı muhtemel 11'i;

Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko


#Fenerbahçe
#Konferans Ligi
#Olympiakos
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