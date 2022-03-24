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Fenerbahçe'de iki futbolcu özür dilemedi: Kadro dışı kalabilirler

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasının ardından önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son haftalarda maç kadrolarında yer almayan Valencia ve Jose Sosa ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede iki futbolcu özür dilemedi: Kadro dışı kalabilirler
Fenerbahçe, Süper Lig'de 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasının ardından takım içerisinden yeni bilgiler gelmeye başladı.

Son haftalarda maç kadrolarında yer almayan Jose Sosa ve Enner Valencia'nın da kadro dışı bırakılabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Ahmet Selim Kul, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;

  • "Valencia'nın kadroda olmaması sakatlıktan dolayı değil. Özür dilemediği için oynamıyor. Valencia'nın antrenmanda tekrar sakatlığı nüksetti. Valencia antrenmanda kulüp doktorlarına sesini yükseltti, Sosa da Valencia'ya destek çıktı bu konuda. Maç öncesi toplantısında Ali Koç, Valencia'dan tüm takıma karşı özür dilemesini istedi. Bir konuşma yapan Valencia ve Sosa bu sebepten dolayı 2 haftadır kadroya alınmıyor."
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