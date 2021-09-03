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Fenerbahçe'de iki yeni transfer Avrupa kadrosunda yok

Sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu. Yeni transferlerden Burak Kapacak ve sakatlığı bulunan Serdar Dursun listede yer almadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede iki yeni transfer Avrupa kadrosunda yok
Takım Vitor Pereira yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile eşleşen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira kadroyu belirledi.

UEFA'ya verilen listede Burak Kapacak ve sakatlığı bulunan Serdar Dursun'un isimleri yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu:

  • Altay Bayındır, Serdar Aziz, Berisha, Osman Ertuğrul Çetin, Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Min jae Kim, Max Meyer, Novak, Osayi Samuel, Berke Özer, Mesut Özil, Pelkas, Diego Rossi, Nazım Sangare, Sosa, Szalai, Tisserand, Valencia, Mert Hakan, Zajc.

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