Fenerbahçe'de iki yeni transfer Avrupa kadrosunda yok

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Olympiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile eşleşen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira kadroyu belirledi.
UEFA'ya verilen listede Burak Kapacak ve sakatlığı bulunan Serdar Dursun'un isimleri yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu:
- Altay Bayındır, Serdar Aziz, Berisha, Osman Ertuğrul Çetin, Gustavo, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Min jae Kim, Max Meyer, Novak, Osayi Samuel, Berke Özer, Mesut Özil, Pelkas, Diego Rossi, Nazım Sangare, Sosa, Szalai, Tisserand, Valencia, Mert Hakan, Zajc.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi tamamlandı
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi tamamlandı