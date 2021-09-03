Fenerbahçe'de iki yeni transfer Avrupa kadrosunda yok

Cristiano Ronaldo otobüste kendisine rekoru getiren gollerini izlerken görüntülendi

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, İrlanda karşısında takımına galibiyeti getiren golleri milli takım otobüsünde izlerken görüntülendi.



Öte yandan Cristiano Ronaldo, attığı iki golle Portekiz Milli Takımı tarihinde 111 golle en çok gol atan futbolcu unvanının yeni sahibi oldu. İrlanda karşılaşmasına kadar rekor, 109 golle Ali Daei'ye aitti.