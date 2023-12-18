Fenerbahçe'de İsmail Kartal rekor peşinde

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımla rekor peşinde. Ligde 15 maçta 40 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde lider olan Fenerbahçe, ezeli rakibiyle lige en iyi sezon başlangıç rekorunu egale etti.
Daha önceki rekor sarı-lacivertli takıma aitti. Fenerbahçe, 2004-05'te ilk 15 haftada 40 puan toplamış, 16. haftada ise yenilgi almıştı.
Sarı-lacivertli ekip, Kayseri deplasmanında sahadan galibiyetle ayrılarak, kendisine ait olan en iyi sezon başlangıç rekorunu geliştirmeyi hedefliyor.