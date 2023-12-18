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Spor

Fenerbahçe'de İsmail Kartal rekor peşinde

Süper Lig'de ilk 15 haftada topladığı 40 puanla, en iyi sezon başlangıcını egale eden eden Fenerbahçe, gözünü rekoru çevirdi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, Kayseri deplasmanında puan ya da puanlarla dönerek, en iyi sezon başlangıcı rekorunu kırmak istiyor.

Haber Merkezi
09:41 - 18/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin ligde 40 puanı bulunuyor.
Fenerbahçe'nin ligde 40 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımla rekor peşinde. Ligde 15 maçta 40 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde lider olan Fenerbahçe, ezeli rakibiyle lige en iyi sezon başlangıç rekorunu egale etti.


Daha önceki rekor sarı-lacivertli takıma aitti. Fenerbahçe, 2004-05'te ilk 15 haftada 40 puan toplamış, 16. haftada ise yenilgi almıştı.


Sarı-lacivertli ekip, Kayseri deplasmanında sahadan galibiyetle ayrılarak, kendisine ait olan en iyi sezon başlangıç rekorunu geliştirmeyi hedefliyor.





#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Süper Lig
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