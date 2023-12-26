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Spor

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Edin Dzeko'dan takımı ateşleyen konuşma: "Kimin daha iyi olduğunu göreceğiz"

Süper Lig'deki son maçında Galatasaray ile berabere kalan Fenerbahçe, ezeli rakibiyle cuma günü yapacağı Süper Kupa maçını mutlak kazanmak istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, "Kupadaki stratejimiz farklı olacak. Önde baskı yapıp kazandığımız toplarla rakibi oynatmayacağız. Kupayı kazanacağız" dedi.

Haber Merkezi
09:31 - 26/12/2023 Salı
Güncelleme: 09:38 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe'de Süper Kupa maçı hazırlıkları devam ediyor
Fenerbahçe'de Süper Kupa maçı hazırlıkları devam ediyor

Süper Lig'deki son maçında ezeli rakibi Galatasaray ile sahasında yaptığı maçta ortaya koyduğu futbolla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, gözünü cuma günü yine rakibiyle yapacağı Turkcell Süper Kupa maçına çevirdi.


Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, kupa maçı için iddialı konuşarak, "Hazırız, kupayı kazanmak istiyoruz ve kazanacağız. Bu maç lig mücadelesinden farklı olacak. Süper Kupa'daki stratejimiz farklı olacak. Önde baskı yapacağız, kazandığımız toplarla rakibi oynatmayacağız. Onlara Fenerbahçe'nin daha iyi olduğunu göstereceğiz" diye konuştu.


"Kimin daha iyi olduğunu göreceğiz"

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcuları Edin Dzeko ve Dusan Tadic de Turkcell Süper Kupa maçını bekliyor. İki yıldız ligdeki maçta oyunun sürekli durduğuna vurgu yaparak "Bu futbol değil, rakip sürekli oyunu soğutmak için yere yattı. Hakem de buna izin verdi" ifadelerini kullandı İki yıldız da, "Umarız rakibimiz cuma günü aynı şekilde mücadele etmez ve karşılıklı futbol oynarız. Kimin daha iyi oynadığını ve iyi takım olduğunu görürüz" dedi.






#Fenerbahçe
#Dzeko
#İsmail Kartal
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