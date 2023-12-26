Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, kupa maçı için iddialı konuşarak, "Hazırız, kupayı kazanmak istiyoruz ve kazanacağız. Bu maç lig mücadelesinden farklı olacak. Süper Kupa'daki stratejimiz farklı olacak. Önde baskı yapacağız, kazandığımız toplarla rakibi oynatmayacağız. Onlara Fenerbahçe'nin daha iyi olduğunu göstereceğiz" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcuları Edin Dzeko ve Dusan Tadic de Turkcell Süper Kupa maçını bekliyor. İki yıldız ligdeki maçta oyunun sürekli durduğuna vurgu yaparak "Bu futbol değil, rakip sürekli oyunu soğutmak için yere yattı. Hakem de buna izin verdi" ifadelerini kullandı İki yıldız da, "Umarız rakibimiz cuma günü aynı şekilde mücadele etmez ve karşılıklı futbol oynarız. Kimin daha iyi oynadığını ve iyi takım olduğunu görürüz" dedi.