Fenerbahçe'de Jesus arayışla sezonu bitirdi

Fenerbahçe bu sezon ideal sol bekini bir türlü bulamadı. Teknik direktör Jorge Jesus sezon başından bu yana sol bek mevkiinde 6 farklı isme görev verdi. Portekizli teknik adam orijinal mevki sol bek olmasına rağmen Alioski ile ara transfer döneminde kadroya katılan Oosterwolde'yi performansını yetersiz gördüğü için rotasyon oyuncusu olarak kullandı ve yedek soyundurdu.





6 milyon euro çözüm olmadı

Gerçek mevkii orta saha merkez olan Lincoln ve gerçek mevkii stoper olan Luan Peres ise sol bek olarak görev yaptı. Jesus tarafından genellikle sağ bek olarak görev verilen Ferdi Kadıoğlu ile Osayi-Samuel de bazı maçlarda sol bekte görev yaptı. Sol bek sorununun çözümü için devre arasında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Oosterwolde de bir türlü çözüm alamadı. Tecrübeli teknik adam, Hollandalı genç sol bekin performansını yetersiz bularak, kendisine görev vermedi ve yedek kulübesinin gediklisi oldu.





Hedef Trabzonspor maçı

Fenerbahçe'de tüm gözler 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak olan Trabzonspor maçına çevrildi. Sarı-lacivertli takımın tek hedefi Trabzonspor maçını kazanmak. Teknik direktör Jorge Jesus da Trabzonspor maçıyla ilgili olarak oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Matematiksel olarak halen şampiyonluk şansımız var. Üst üste yaşadığımız puan kayıplarıyla zirve yarışında geriye düştük. Ligin bitimine 5 hafta kaldı ve şampiyonluk şansımız zora girdi. Ancak matematiksel olarak şansımız devam ettiği sürece sonuna kadar mücadele edeceğiz. Trabzonspor maçıyla başlayarak bundan sonraki maçlarımızı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.





Fenerbahçe'de sıkıyönetim Fenerbahçe'nin zirve yarısından uzaklaşması üzerine Can Bartu Tesisleri'nde adeta sıkıyönetim ilan edildi. Yönetim, takıma verilen 3 günlük izinde futbolcuların istanbul dışına çıkmasını yasaklamıştı. 3 günlük iznin ardından çalışmalara başlayan sarı-lacivertli takım, tamamen Trabzonspor maçına kilitlendi. Kaptanlarla görüşen yöneticilerde takımın bir an önce toparlanması gerektiği yönünde uyardı.























