Spor Fenerbahçede Joachim Löwün İstanbula geliş tarihi ortaya çıktı
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Fenerbahçe'de Joachim Löw'ün İstanbul'a geliş tarihi ortaya çıktı

Vitor Pereira'nın ayrılığının ardından takımın başına getirilen İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştı. Gelecek yıl için dünyaca ünlü bir hocayla anlaşmak isteyen Fenerbahçe, Joachim Löw ile mutlu sona ulaştı. Alman hocanın, Samandıra'daki idmanları takip ettiği öğrenilirken, İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçede Joachim Löwün İstanbula geliş tarihi belli oldu
Joachim Löw

Ligde lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan ve şampiyonluğa havlu atan Fenerbahçe'de, gelecek sezon için çalışmalar devam ediyor. Vitor Pereira'nın ardından geçici süreliğine İsmail Kartal ile anlaşan sarı-lacivertliler, gelecek sezon için de dünyaca ünlü teknik adam Joachim Löw ile el sıkıştı.

Teknik ekibi belli oldu

Ajansspor'da yer alan habere göre, 62 yaşındaki teknik adamın üç yardımcısı olacak. Löw, 2 yardımcısını kendisi getirecek. Üçüncü yardımcı ise İsmail Kartal olacak.

İdmanları takip ediyor

İsmail Kartal ile sürekli iletişimde olan Joachim Löw'ün, Samandıra'daki antrenmanları yakından takip ettiği ve oyuncular hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

  • Mayıs ayında geliyor
  • Fenerbahçe ile anlaşan Joachim Löw'ün, İstanbul'a geliş tarihi de netleşmeye başladı. Tecrübeli hocanın mayıs ayında İstanbul'a geleceği iddia iddia edildi.

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