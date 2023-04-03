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Spor

Fenerbahçe'de Jorge Jesus gündemi: Brezilyalılar 'ayrılacak' dedi

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Jorge Jesus'un durumu merak ediliyor. Sezon sonunda bitecek sözleşmesi sürekli gündem olan Portekizli teknik adamın takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. Brezilya basını, deneyimli teknik adamın yönetimle görüşme halinde olduğunu ve sezon bitmeden ayrılığın gerçekleşebileceğini iddia etti.

21:15 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Jorge Jesus, sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Jorge Jesus, sezon başında Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yol ayrımına gelindi. Deneyimli teknik adamın yönetimle bir araya geldiği ve ayrılık konusunun detaylarının konuşulduğu öğrenildi.

Brezilya basınından UOL Esporte ise Jesus ile ilgili iddiaları yaptığı haberle doğruladı. Esporte'de yer alan habere göre, Jorge Jesus, Fenerbahçe yönetimiyle görüşme halinde ve sezon bitmeden takımdan ayrılabilir.

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş derbisinde alınan mağlubiyet sonrasında Portekizli teknik adam ağır eleştiriler almıştı. Jorge Jesus, Süper Lig'de hiçbir derbi mücadelesinden galibiyetle ayrılamamıştı.

Öte yandan Portekizli teknik adamın menajerinin Suudi Arabistan Milli Takım'ından teklif aldığı belirtildi. Renard ile yollarını ayıran Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, önceki dönemlerde Al Hilal takımında görev yapan Jesus'u takımın başına getirmek istiyor.


#Süper Lig
#Jorge Jesysü
#Jorge Jesus
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