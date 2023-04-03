Fenerbahçe'de Jorge Jesus gündemi: Brezilyalılar 'ayrılacak' dedi

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus ile yol ayrımına gelindi. Deneyimli teknik adamın yönetimle bir araya geldiği ve ayrılık konusunun detaylarının konuşulduğu öğrenildi.

Brezilya basınından UOL Esporte ise Jesus ile ilgili iddiaları yaptığı haberle doğruladı. Esporte'de yer alan habere göre, Jorge Jesus, Fenerbahçe yönetimiyle görüşme halinde ve sezon bitmeden takımdan ayrılabilir.