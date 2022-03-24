Fenerbahçe'de kadro dışı kararının perde arkası ortaya çıktı: İşte ipleri koparan o konuşma

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır" denildi.

Sürpriz kadro dışı kararının perde arkası ortaya çıktı. İki futbolcunun Konyaspor maçı sonunda teknik direktör İsmail Kartal'a tepki gösterdiği için bu kararın alındığı belirtildi.

"Sahada daha fazla kalabilirdim"





Fanatik'in haberine göre, mücadelenin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile bir görüşme gerçekleştiren Mesut Özil, oyundan alınması nedeniyle hocasına sitemde bulunarak, 'Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum' ifadelerini kullandı.

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"Hocam adaletli davranmıyorsun"

Ardından Ozan Tufan da İsmail Kartal'a, "Hocam adaletli davranmıyorsun. Formayı herkese daha adaletli vermen gerek" diyerek tepkisini ortaya koydu.

İsmail Kartal yönetimle görüştü

Bu konuşmaların ardından İsmail Kartal yönetimle iletişime geçerek, "Çevirdiğimiz maç sonrası ulu orta konuşulacak şeyler değil bunlar" dedi. Ardından Fenerbahçe Yönetimi, performansları da kötü olan iki futbolcunun kadro dışı kalması yönünde karar aldı.

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