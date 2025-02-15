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Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlandı

Haber Merkezi
15:0815/02/2025, Cumartesi
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Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlandı
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Sarı lacivertliler bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, yarın Kasımpaşa ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonunun 24. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.


Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, daha sonrasında ise pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.


Fenerbahçe bu antrenman ile Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

#Fenerbahçe
#Kasımpaşa
#Süper Lig

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