Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, yarın Kasımpaşa ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağı Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonunun 24. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, daha sonrasında ise pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.