Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin transferi tamamlandı: Yeni takımı belli oldu

Kim Min Jae, Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

İtalyan basının Kim Min Jae'nin Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı.

Calciomercato'da yer alan habere göre Napoli Sportif Direktörü Giuntoli, Kim Min Jae'nin imaj hakları ve satış komisyonuyla ilgili sorunları çözdü. İtalyan temsilcisi Kim Min Jae için Fenerbahçe'ye 19.5 milyon Euro serbest kalma bedeli ödeyecek.

Haberin detaylarında Napoli'nin Kim Min Jae için ödeyeceği bonservisi taksitler halinde vereceği ve oyuncunun da yıllık 2.5M€ kazanacağı aktarıldı.

Fenerbahçe, Kim Min Jae'yi sezon başında 3 milyon Euro bonservisle kadrosuna katmıştı.