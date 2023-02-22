Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, bazı oyuncularına da teklifler geliyor. Bu isimlerden birisi de Serdar Dursun. Milli oyuncuya Polonya ekibi Rakov teklifte bulunurken, Serdar Dursun'un oynamak için takımdan ayrılabileceği öğrenildi.