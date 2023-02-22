Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları

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Arda Güler, İsmail Yüksek
Süper Lig'de 23. hafta erteleme maçında 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Futbolcuların 2 grup halinde 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.