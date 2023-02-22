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Spor

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında 25 Şubat Cumartesi günü Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:16 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Arda Güler, İsmail Yüksek

Arda Güler, İsmail Yüksek

Süper Lig'de 23. hafta erteleme maçında 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, çalışmalarına devam ediyor.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktörü Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.


Futbolcuların 2 grup halinde 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.




#fenerbahçe
#FUTBOL
#Spor Toto Süper Lig
#SÜPERLİG
39 dakika önce
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Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları
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