Fenerbahçe'de korkutan sakatlıklar: Yıldız oyuncular mücadeleye devam edemedi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında HJK Helsinki'yi ağırladı. Mücadelenin 54. dakikasında yıldız oyuncu İrfan Can Kahveci sakatlandı.

Bir pozisyon esnasında yerde kalan oyuncu sol arka adalesini tuttu. İrfan Can Kahveci'ye müdahalede bulunan sağlık ekipleri oyuncu değişikliğine karar verdi.

26 yaşındaki oyuncunun yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil olurken, sarı-lacivertli ekipten İrfan Can'ın sakalık durumuna yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

Novak da sakatlandı

Fenerbahçe'de Helsinki maçında İrfan Can'ın ardından Filip Novak da sakatlandı. Karşılaşmanın 66. dakikasında arka adalesini tutan Novak oyundan alındı. Onun yerine 16 yaşındaki Arda Güler karşılaşmaya dahil oldu.

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