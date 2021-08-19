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Fenerbahçe'de korkutan sakatlıklar: Yıldız oyuncular mücadeleye devam edemedi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe iki oyuncusunu sakatlığa kurban verdi. Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can Kahveci ve Filip Novak sakatlanarak oyundan çıktı

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede korkutan sakatlıklar: İrfan Can Kahveci ve Filip Novak mücadeleye devam edemedi
Fenerbahçeli futbolcular

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında HJK Helsinki'yi ağırladı. Mücadelenin 54. dakikasında yıldız oyuncu İrfan Can Kahveci sakatlandı.

Bir pozisyon esnasında yerde kalan oyuncu sol arka adalesini tuttu. İrfan Can Kahveci'ye müdahalede bulunan sağlık ekipleri oyuncu değişikliğine karar verdi.

26 yaşındaki oyuncunun yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil olurken, sarı-lacivertli ekipten İrfan Can'ın sakalık durumuna yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

Novak da sakatlandı

Fenerbahçe'de Helsinki maçında İrfan Can'ın ardından Filip Novak da sakatlandı. Karşılaşmanın 66. dakikasında arka adalesini tutan Novak oyundan alındı. Onun yerine 16 yaşındaki Arda Güler karşılaşmaya dahil oldu.

  • Sakatlıklar arka arkaya geldi
  • Fenerbahçe'de daha önce Pekas, Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Dursun sakatlanmıştı. Sarı-lacivertli ekipte sakat oyuncular kervanına İrfan Can Kahveci ve Filip Novak da eklendi.
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