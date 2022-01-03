Fenerbahçe'de kornerler karavana

Fenerbahçe'de duran topların başına Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci gibi usta ayaklar geçiyor.

Fenerbahçe sezonun ilk yarısında duran toplardan sadece 2 gol bulabildi. Ligde ilk yarıda 31 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertlilerin gollerinin sadece 2’si duran toplardan geldi (1 korner, 1 serbest vuruş). Fenerbahçe gollerinin 23’ünü akan oyundan, 3’ünü kontra ataktan, 3’ünü de penaltıdan kaydetti.

90 kornerden 1 gol

Sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında 90 korner kullanırken, bunlardan sadece 1 gol atabilmesi düşündürüyor. Kadrosunda Mesut Özil, Sosa, İrfan Can Kahveci gibi duran topları etkili kullanan isimler olmasına rağmen Fenerbahçe gerek serbest vuruşlarda gerekse de kornerlerde etkili olamadı.

Duran toplardan pozisyon üretemedi

Sarı-lacivertliler duran top sorunu nedeniyle birçok maçı çözemedi. Fenerbahçe kullandığı duran toplardan pozisyon üretmekte beklentilerin altında kalırken, duran top organizasyonlarında kalesinde goller gördü. Ligde Trabzonspor, Alanyaspor, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında duran toplardan gol yiyen Fenerbahçe, zirveden geriye düşmesinde ana faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

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Geride bıraktığımız sezon ise sarı-lacivertli takım duran toptan goller bulurken, akan oyunda gol bulma konusunda sıkıntılar yaşamıştı.

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