Fenerbahçe'de kritik hafta: Düğüm çözülüyor

Fenerbahçe'de bu hafta hareketli geçecek. Sarı-lacivertliler hafta içerisinde belirlenen yerli hoca adayıyla görüşecek ve yeni teknik direktörünü açıklayacak. Sarı-lacivertlilerde Türk adaylar İsmail Kartal, Volkan Demirel ve Aykut Kocaman ön plana çıkarken, İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella da hala gelme olasılığını koruyor.





Dzeko'da son görüşmeler yapılıyor

Transferde ise yönetim Boşnak yıldız Edin Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci ile sözleşmeyle ilgili son detaylar görüşülecek. Boşnak futbolcuyla sözleşme süresi ve yıllık ücret konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe bonuslar ve son detaylar üzerinde görüşmeler yapıyor.





Miha Zajc ile anlaşma sağlandı

Miha Zajc ile de sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Sloven oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildi. Yönetimin Zajc ile 1.4 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun milli maç sonrası imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.





Arda Güler'in geleceği belli oluyor

Avrupa devlerinin takibinde olan Arda Güler'in de geleceği bu hafta içerisinde netlik kazanacak. Genç yıldızı PSG, Benfica, Sevilla, Napoli, Milan, Ajax ve Borussia Dortmund gibi Avrupa devleri takip ediyor. Sözleşmesinde 17.5 milyon Euro'ya serbest kalma bedeli olan Arda için bu bedeli ödemeye hazır olan kulüpler var. Milli futbolcu ve babasıyla bir görüşme yapılarak, 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalması için ikna edilmeye çalışılacak.















