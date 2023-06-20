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Spor

Fenerbahçe'de kritik hafta: Düğüm çözülüyor

Fenerbahçe'de bu hafta öncelikle yeni teknik direktör açıklanacak. Yerli isimlerden İsmail Kartal, Volkan Demirel ve Aykut Kocaman öne çıkarken, İtalyan teknik adam Montella da hala ihtimaller arasında yer alıyor. Ayrıca Dzeko, Miha Zajc ve Arda Güler konusunda yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Haber Merkezi
09:37 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe'de bu hafta birçok değişiklik yaşanacak.

Fenerbahçe'de bu hafta birçok değişiklik yaşanacak.

Fenerbahçe'de bu hafta hareketli geçecek. Sarı-lacivertliler hafta içerisinde belirlenen yerli hoca adayıyla görüşecek ve yeni teknik direktörünü açıklayacak. Sarı-lacivertlilerde Türk adaylar İsmail Kartal, Volkan Demirel ve Aykut Kocaman ön plana çıkarken, İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella da hala gelme olasılığını koruyor.


Dzeko'da son görüşmeler yapılıyor

Transferde ise yönetim Boşnak yıldız Edin Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci ile sözleşmeyle ilgili son detaylar görüşülecek. Boşnak futbolcuyla sözleşme süresi ve yıllık ücret konusunda anlaşmaya varan Fenerbahçe bonuslar ve son detaylar üzerinde görüşmeler yapıyor.


Miha Zajc ile anlaşma sağlandı

Miha Zajc ile de sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyor. Sloven oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildi. Yönetimin Zajc ile 1.4 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun milli maç sonrası imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.


Arda Güler'in geleceği belli oluyor

Avrupa devlerinin takibinde olan Arda Güler'in de geleceği bu hafta içerisinde netlik kazanacak. Genç yıldızı PSG, Benfica, Sevilla, Napoli, Milan, Ajax ve Borussia Dortmund gibi Avrupa devleri takip ediyor. Sözleşmesinde 17.5 milyon Euro'ya serbest kalma bedeli olan Arda için bu bedeli ödemeye hazır olan kulüpler var. Milli futbolcu ve babasıyla bir görüşme yapılarak, 1 yıl daha Fenerbahçe'de kalması için ikna edilmeye çalışılacak.





#Fenerbahçe
#İsmail Kartal
#Edin Dzeko
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