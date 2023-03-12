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Spor

Fenerbahçe'de Luan Peres ne zaman sahalara dönecek?

Fenerbahçe'nin Marsilya'dan kadrosuna kattığı Luan Peres, Rennes maçında sakatlandıktan sonra formasından uzak kalmıştı. Brezilyalı oyuncunun dizinde ödem oluştuğu ve tam kapasiteyle bu sezon sahalara dönmesinin zor olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
09:23 . 12/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Transfermarkt verilerine göre Peres'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Peres'in güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Fenerbahçe'nin, 15 Eylül'de Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes ile yaptığı maçta dizinden sakatlanan ve halen sahalara dönemeyen Luan Peres'in durumu yakından takip ediliyor. Ligde oynanılan Kasımpaşa maçında 7 dakika, Türkiye Kupası'nda oynanılan Rizespor maçında 1 dakika süre alan Peres, yeniden sakatlandı.


Bu sezon tam kapasiteyle oynaması zor

Brezilyalı stoperin dizinde zorlamaya bağlı şişlik oluşurken, yoğun tedavi sonrası bu ödemin indiği, ancak ne zaman sahalara döneceğinin belirsiz olduğu öğrenildi. Tamamen iyileşene kadar Peres'in dizinde şiş ve ağrıların meydana gelebileceği kaydedildi.


Peres'in tam kapasiteyle bu sezon sahaya dönmesinin zor olduğu öğrenildi. Brezilyalı stoper yükleme yaptığında dizinde ağrı meydana geliyor.


Fenerbahçe, Luan Peres'i sezon başında Marsilya'dan 5.23 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Brezilyalı oyuncu gösterdiği performansla büyük beğeni toplarken, daha sonra Rennes maçında sakatlanmış ve sahalardan uzak kalmıştı.





#Fenerbahçe
#Luan Peres
#Jorge Jesus
14 dakika önce
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Fenerbahçe'de Luan Peres ne zaman sahalara dönecek?
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