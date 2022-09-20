Peres ve Serdar Aziz'in tedavileri devam ediyor

Süper Lig'de Alanyaspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, oyuncularına 4 günlük izin verdi. 4 günün ardından bütün takım yeniden top başı yapacak.
Fenerbahçe'de Luan Peres ve Serdar Aziz ne zaman sahalara geri dönecek?
Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan oyuncular Luan Peres, Serdar Aziz ve Nazım Sangare’ye milli maç arasında yoğun tedavi uygulanacak. Dizinde yumuşak doku zedelenmesi ve şişme meydana gelen Peres’in milli ara sonrası takıma dönmesi hedefleniyor.
- Takımla çalışmalara başlayan Serdar’ın ağrıları artınca yeniden tedavi sürecine girdi. Tecrübeli stoper de verilen izinde tedavi olacak.