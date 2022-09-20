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Peres ve Serdar Aziz'in tedavileri devam ediyor

Süper Lig’deki son maçında sahasında konuk ettiği Alanyaspor’u 5-0 yenen Fenerbahçe'de işer istenildiği gibi giderken, sakat oyuncuların da ne zaman takıma katılacağı merak konusu oldu. Rennes maçında sakatlanan Luan Peres ve henüz sakatlığını atlatamayan Serdar Aziz'in, milli ara sonrasında takıma dönmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçede Luan Peres ve Serdar Aziz ne zaman sahalara geri dönecek?
Luan Peres, Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Süper Lig'de Alanyaspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, oyuncularına 4 günlük izin verdi. 4 günün ardından bütün takım yeniden top başı yapacak.

Fenerbahçe'de Luan Peres ve Serdar Aziz ne zaman sahalara geri dönecek?

Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan oyuncular Luan Peres, Serdar Aziz ve Nazım Sangare’ye milli maç arasında yoğun tedavi uygulanacak. Dizinde yumuşak doku zedelenmesi ve şişme meydana gelen Peres’in milli ara sonrası takıma dönmesi hedefleniyor.

  • Takımla çalışmalara başlayan Serdar’ın ağrıları artınca yeniden tedavi sürecine girdi. Tecrübeli stoper de verilen izinde tedavi olacak.

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