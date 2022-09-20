Peres ve Serdar Aziz'in tedavileri devam ediyor Süper Lig’deki son maçında sahasında konuk ettiği Alanyaspor’u 5-0 yenen Fenerbahçe'de işer istenildiği gibi giderken, sakat oyuncuların da ne zaman takıma katılacağı merak konusu oldu. Rennes maçında sakatlanan Luan Peres ve henüz sakatlığını atlatamayan Serdar Aziz'in, milli ara sonrasında takıma dönmesi bekleniyor.

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