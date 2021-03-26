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Fenerbahçe'de Maurizio Sarri sesleri: Prensip anlaşması sağlandı

Teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Fenerbahçe'de, sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu görev yapacak. Gelecek sezon için takımı tecrübeli bir hocaya emanet etmek isteyen sarı-lacivertlilerde ibre İtalyan hoca Maurizio Sarri'ye çevrildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede Maurizio Sarri sesleri: Prensip anlaşması sağlandı
Maurizio Sarri şu an kulüp çalıştırmıyor.

Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe yönetimi de yeni hoca için arayışlarına başladı. Yabancı bir antrenörü takımın başına getirmek istediği iddia edilen sarı-lacivertlilerin, son olarak Juventus ile şampiyonluk yaşayan Maurizio Sarri'yle görüştüğü öğrenildi.

Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son olarak Juventus'ta görev yapan ve takımı şampiyonluğa taşıyan Maurizio Sarri ile görüştü. 62 yaşındaki hocayla prensip anlaşması sağlayan Başkan Koç, önümüzdeki hafta Sarri ile tekrardan görüşerek resmi anlaşmayı sağlayacak.

  • Avrupa Ligi'ni ve Serie A'yı kazandı
  • 2018/2019 sezonunda Chelsea'yi çalıştıran ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan İtalyan hoca, 63 maçta 2.08 puan ortalamasını yakaladı. Sonraki sezon Juventus'un başına geçen Sarri, İtalya Serie A Şampiyonluğu yaşadı ve 51 maçta 2.16 puan ortalamasına sahip oldu.

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