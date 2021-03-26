Fenerbahçe'de Maurizio Sarri sesleri: Prensip anlaşması sağlandı

Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe yönetimi de yeni hoca için arayışlarına başladı. Yabancı bir antrenörü takımın başına getirmek istediği iddia edilen sarı-lacivertlilerin, son olarak Juventus ile şampiyonluk yaşayan Maurizio Sarri'yle görüştüğü öğrenildi.

Ajansspor'un haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç son olarak Juventus'ta görev yapan ve takımı şampiyonluğa taşıyan Maurizio Sarri ile görüştü. 62 yaşındaki hocayla prensip anlaşması sağlayan Başkan Koç, önümüzdeki hafta Sarri ile tekrardan görüşerek resmi anlaşmayı sağlayacak.

Avrupa Ligi'ni ve Serie A'yı kazandı

2018/2019 sezonunda Chelsea'yi çalıştıran ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan İtalyan hoca, 63 maçta 2.08 puan ortalamasını yakaladı. Sonraki sezon Juventus'un başına geçen Sarri, İtalya Serie A Şampiyonluğu yaşadı ve 51 maçta 2.16 puan ortalamasına sahip oldu.

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