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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş farkı

Fenerbahçe'nin, GZT Giresunspor maçında takımının en çok koşan ismi olan Mert Hakan Yandaş, sakatlıkları bulunan Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan’ın yokluğunda orta sahada liderlik görevini üstlenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede Mert Hakan Yandaş farkı
Transfermarkt verilerine göre Mert Hakan Yandaş'ın güncel piyasa değeri 2.2 milyon euro.

Fenerbahçe’de, Mert Hakan Yandaş, sakatlıkları bulunan Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan’ın yokluğunda orta sahada liderlik görevini üstlenecek. Başarılı oyuncu, ligde son oynanan GZT Giresunspor maçında orta sahada hem savunma hem de hücumda takımın en iyileri arasında yer aldı.

Takımın en fazla koşan ismi

Kötü gidişatta takım içerisinde de sorumluluk alan Mert Hakan, GZT Giresunspor maçında 12.1 km koşarak takımın en fazla koşan ismi oldu. Yüzde 84 pas isabetiyle oynayan Fenerbahçeli oyuncu, 88 kez topla buluşurken, 5 kilit pas atıp, 2 de pas arası yaptı. Girdiği 9 ikili mücadelenin altısını kazanan Mert Hakan, bu performansını sezonun geri kalanında da sürdürmek istiyor.

Protestolara rağmen vazgeçmedi

27 yaşındaki oyuncu taraftarların protestolarına rağmen vazgeçmedi. Mert Hakan, bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız eşliğinde haftada iki gün özel olarak çalışırken, idmanlardan sonra da yarım saat şut çalışması yapıyor.

  • Mert Hakan Yandaş bu sezon 21 maçta, 1 gol ve 3 asistle oynadı. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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