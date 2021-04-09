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Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla birlikte çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığını atlatan Mesut Özil, takımla birlikte çalıştı.

Haber Merkezi İHA
Fenerbahçede Mesut Özil takımla birlikte çalışmalara başladı
Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla 7 karşılaşmada görev aldı.

Fenerbahçe, 12 Nisan Pazartesi günü Kadıköy’de Gaziantep FK ile oynayacağı Süper Lig 34. hafta maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman saat 11.00’de başladı. Dün oynanan Yeni Malatyaspor maçına ilk 11’de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı.

  • Mesut Özil geri döndü
  • Mesut Özil antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken ikinci bölümde özel program dahilinde çalıştı. Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti’nin tedavisine ise devam edildi. Nazım Sangare, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Emre Belözoğlu yönetiminde iki farklı Fenerbahçe
SPOR
Emre Belözoğlu yönetiminde iki farklı Fenerbahçe


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