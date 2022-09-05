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Batshuayi ilk maçına çıkıyor

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-lacivertli takımın ligde oynadığı Kayserispor maçında kadroda yer almamıştı. Mücadele öncesinde sahaya girip taraftarı selamlayan Batshuayi, ilk kez sarı-lacivertli takımın formasını giymeye hazırlanıyor. Peki Michy Batshuayi Dinamo Kiev maçında oynayacak mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede Michy Batshuayi Kiev maçında oynayacak mı?
​Batshuayi Kayserispor maçında taraftarları selamladı.

Fenerbahçe’nin yeni transferi Belçikalı golcü Batshuayi, Dinamo Kiev maçında sahne alacak. Belçikalı golcünün adı UEFA listesine yazıldı.

Michy Batshuayi Dinamo Kiev maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe’ye yeni katılan Batshuayi’nin yapılan testlerde fizik kondisyon seviyesinin üst seviyede olduğu ve teknik heyetin görev vermesi halinde Dinamo Kiev maçında oynayabileceği belirtildi. Teknik direktör Jorge Jesus’un, Batshuayi’ye Dinamo Kiev karşısında forma vermesi bekleniyor.

  • Belçikalı oyuncunun, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacağı, ilerleyen bölümlerde oyuna dahil olacağı belirtildi.

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