Batshuayi ilk maçına çıkıyor

Fenerbahçe’nin yeni transferi Belçikalı golcü Batshuayi, Dinamo Kiev maçında sahne alacak. Belçikalı golcünün adı UEFA listesine yazıldı.
Michy Batshuayi Dinamo Kiev maçında oynayacak mı?
Fenerbahçe’ye yeni katılan Batshuayi’nin yapılan testlerde fizik kondisyon seviyesinin üst seviyede olduğu ve teknik heyetin görev vermesi halinde Dinamo Kiev maçında oynayabileceği belirtildi. Teknik direktör Jorge Jesus’un, Batshuayi’ye Dinamo Kiev karşısında forma vermesi bekleniyor.
- Belçikalı oyuncunun, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacağı, ilerleyen bölümlerde oyuna dahil olacağı belirtildi.
Batshuayi, Fenerbahçe'de özel program dahilinde çalışıyor👇pic.twitter.com/zn00syiU0W
Batshuayi, Fenerbahçe'de özel program dahilinde çalışıyor👇pic.twitter.com/zn00syiU0W— SPOR (@yenisafakspor) September 4, 2022