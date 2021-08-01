Fenerbahçeli oyuncu, Vitor Pereira'nın gözdesi oldu

Fenerbahçe hazırlık karşılaşmasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Greuther Fürth ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım 3-2 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Miha Zajc, 8 ve 30. dakikalarda Serdar Dursun kaydetti. Fürth'ün gollerini ise 34. dakikada Barry ve 76. dakikada Jamie attı.
Pereira'nın yeni gözdesi Miha Zajc
Fenerbahçe'nin daha önce oynadığı Zwolle ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında da fileleri havalandıran Zajc, Fürth maçını da boş geçmedi. 27 yaşındaki Sloven oyuncu, oynadığı son 3 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
6-8 ve10 numara mevkilerinde oynayabilen Miha Zajc, duran topları başarılı bir şekilde kullanabiliyor. Fenerbahçe'yi 3'lü oynatmak isteyen Pereira'nın, Zajc'ı çok beğendiği ve onu kullanmak istediği öğrenildi.
- Genoa istiyor
- 2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Mİha Zajc, geride bıraktığımız sezonu Genoa'da kiralık olarak geçirmişti. İtalyan ekibinin, 27 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği biliniyor. Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Sloven oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 karşılaşmada, 4 gol ve 1 asistle oynadı.
Miha Zajc'ın Fürth'e attığı gol;
Miha Zajc’ın golü! 💪💛💙pic.twitter.com/ZkY9WadW62
Miha Zajc’ın golü! 💪💛💙pic.twitter.com/ZkY9WadW62— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 31, 2021