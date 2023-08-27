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Spor

Fenerbahçe'de milli yıldız sakatlandı

Fenerbahçe, Twente maçı sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.

18:49 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe, Twente maçı sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı.


Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu’nun MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen başarılı oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Ferdi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede takıma yeniden dönmesini bekliyoruz." denildi.


Milli ara sonrasında dönecek

Ferdi Kadıoğlu, Twente ve Ankaragücü maçlarını kaçıracak. Oyuncunun milli arası sonrasında sahalara dönmesi bekleniyor.

#Fenerbahçe
#Ferdi Kadıoğlu
#Süper Lig
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