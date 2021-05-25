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Fenerbahçe'de neşter zamanı: 9 yabancı futbolcuyla yollar ayrılacak

Şampiyonluk hasreti 7 yıla çıkan Fenerbahçe, yeni sezonda yeni bir sayfa açacak. Sarı-lacivertliler öncelikle kalabalık kadrosunu azaltmak ile uğraşacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede neşter zamanı: 9 yabancı futbolcuyla yollar ayrılacak
Fenerbahçe ligi 3. sırada bitirdi.

Bu sezon Süper Lig’i 3. sırada tamamlayarak şampiyonluk hasretini 7 yıla çıkartan Fenerbahçe, yeni sezona yeni bir yapılanmayla girmeye hazırlanıyor. Gelecek sezon mutlak şampiyonluk için yarışacak olan sarı-lacivertli takımda, öncelikli hedef kalabalık kadroyu azaltmak.

Kiralık oyuncular geri dönüyor

Fenerbahçe, kiralık oyuncuların da dönmesiyle kalabalık bir oyuncu grubuna sahip olacak. Sarı-lacivertlilerin başka takımlarda kiralık olarak forma giyen 13 futbolcusu bulunuyor. Bu oyuncular arasından İtalyan ekibi Genoa’ya kiralanan Miha Zajc ile Ukrayna’nın Zorya Lugansk takımına kiralanan Allahyar’ın satın alma opsiyonlarının kullanılması bekleniyor, Berke Özer de takıma dönecek.

Gönderilecek isimler belli

Fenerbahçe, diğer futbolcuları ise yine kiralamayı ya da satarak yeni transferler için bütçe oluşturmayı hedefliyor. Yeni sezonda kadroyu 25 kişiye indirmeyi planlayan sarı-lacivertli yönetim, yollarını ayırmayı planladığı 13 futbolcuyu da bonservis bedeliyle ya kiralık göndermeyi planlıyor.

  • Fenerbahçe’de Cisse, Samatta, Zanka, Frey, Kemal Ademi, Lemos, Nabil Dirar, Tisserand, Perotti olmak üzere 9 yabancı futbolcuyla yollar ayrılacak.

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