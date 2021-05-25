Fenerbahçe'de neşter zamanı: 9 yabancı futbolcuyla yollar ayrılacak

Bu sezon Süper Lig’i 3. sırada tamamlayarak şampiyonluk hasretini 7 yıla çıkartan Fenerbahçe, yeni sezona yeni bir yapılanmayla girmeye hazırlanıyor. Gelecek sezon mutlak şampiyonluk için yarışacak olan sarı-lacivertli takımda, öncelikli hedef kalabalık kadroyu azaltmak.

Kiralık oyuncular geri dönüyor

Fenerbahçe, kiralık oyuncuların da dönmesiyle kalabalık bir oyuncu grubuna sahip olacak. Sarı-lacivertlilerin başka takımlarda kiralık olarak forma giyen 13 futbolcusu bulunuyor. Bu oyuncular arasından İtalyan ekibi Genoa’ya kiralanan Miha Zajc ile Ukrayna’nın Zorya Lugansk takımına kiralanan Allahyar’ın satın alma opsiyonlarının kullanılması bekleniyor, Berke Özer de takıma dönecek.

Gönderilecek isimler belli

REKLAM

Fenerbahçe, diğer futbolcuları ise yine kiralamayı ya da satarak yeni transferler için bütçe oluşturmayı hedefliyor. Yeni sezonda kadroyu 25 kişiye indirmeyi planlayan sarı-lacivertli yönetim, yollarını ayırmayı planladığı 13 futbolcuyu da bonservis bedeliyle ya kiralık göndermeyi planlıyor.

Fenerbahçe’de Cisse, Samatta, Zanka, Frey, Kemal Ademi, Lemos, Nabil Dirar, Tisserand, Perotti olmak üzere 9 yabancı futbolcuyla yollar ayrılacak.

SPOR Fenerbahçe'nin Nikola Maksimovic teklifi ortaya çıktı

SPOR Fenerbahçe'den Okay Yokuşlu hamlesi

SPOR Fenerbahçe'ye bedava orta saha: John Lundstram