Fenerbahçe'de neşter zamanı: 9 yabancı futbolcuyla yollar ayrılacak

Bu sezon Süper Lig’i 3. sırada tamamlayarak şampiyonluk hasretini 7 yıla çıkartan Fenerbahçe, yeni sezona yeni bir yapılanmayla girmeye hazırlanıyor. Gelecek sezon mutlak şampiyonluk için yarışacak olan sarı-lacivertli takımda, öncelikli hedef kalabalık kadroyu azaltmak.
Kiralık oyuncular geri dönüyor
Fenerbahçe, kiralık oyuncuların da dönmesiyle kalabalık bir oyuncu grubuna sahip olacak. Sarı-lacivertlilerin başka takımlarda kiralık olarak forma giyen 13 futbolcusu bulunuyor. Bu oyuncular arasından İtalyan ekibi Genoa’ya kiralanan Miha Zajc ile Ukrayna’nın Zorya Lugansk takımına kiralanan Allahyar’ın satın alma opsiyonlarının kullanılması bekleniyor, Berke Özer de takıma dönecek.
Gönderilecek isimler belli
Fenerbahçe, diğer futbolcuları ise yine kiralamayı ya da satarak yeni transferler için bütçe oluşturmayı hedefliyor. Yeni sezonda kadroyu 25 kişiye indirmeyi planlayan sarı-lacivertli yönetim, yollarını ayırmayı planladığı 13 futbolcuyu da bonservis bedeliyle ya kiralık göndermeyi planlıyor.
- Fenerbahçe’de Cisse, Samatta, Zanka, Frey, Kemal Ademi, Lemos, Nabil Dirar, Tisserand, Perotti olmak üzere 9 yabancı futbolcuyla yollar ayrılacak.
Adı Süper Lig devleriyle anılan milli futbolcu Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldığını açıkladı pic.twitter.com/lIekaIHKz5
Adı Süper Lig devleriyle anılan milli futbolcu Kenan Karaman, Fortuna Düsseldorf'tan ayrıldığını açıkladı pic.twitter.com/lIekaIHKz5— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 24, 2021