Ozan Tufan'ın görüntüleri dikkatlerden kaçmadı

Yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım Mesut Özil'in attığı golle 1-0 kazandı ve Süper Lig'e galibiyetle başladı.

"Ozan Tufan'ın keyifsiz hali dikkatlerden kaçmadı"

Adana'dan 3 puanla dönen Fenerbahçe'de, Ozan Tufan'ın mutsuz görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Hem saha içinde hem de takım otobüsünde milli yıldızın, yüzünün asık olduğu görüldü. Genelde galibiyet sonrasında takım otobüsünde eğlenceli kişiliğiyle ön plana çıkan Ozan Tufan'ın bu sefer keyifsiz olması dikkatlerden kaçmadı. Yıldız oyuncunun kısa bir süre içerisinde takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

"Watford istiyor"

Adana Demirspor maçının 76. dakikasında oyuna dahil olan Ozan Tufan için, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen transfer iddiasında bulundu. Dilmen, "Ozan Tufan'da bir moral bozukluğu sezdim. Zaten Watford ile görüştüğünü öğrendim. Hoca düşünmüyorsa eğer Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinin bileceği iş" ifadelerini kullandı.

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