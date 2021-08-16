Spor Ozan Tufanın görüntüleri dikkatlerden kaçmadı
FUTBOL FUTBOL

Ozan Tufan'ın görüntüleri dikkatlerden kaçmadı

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin 76. dakikasında oyuna dahil olan Ozan Tufan'ın hem saha içinde hem de takım otobüsünde mutsuz görüntüleri dikkatlerden kaçmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede ​Ozan Tufanın görüntüleri dikkatlerden kaçmadı
Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a transfer olabileceği konuşuluyor.

Yeni sezonun ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. Mücadeleyi sarı-lacivertli takım Mesut Özil'in attığı golle 1-0 kazandı ve Süper Lig'e galibiyetle başladı.

"Ozan Tufan'ın keyifsiz hali dikkatlerden kaçmadı"

Adana'dan 3 puanla dönen Fenerbahçe'de, Ozan Tufan'ın mutsuz görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Hem saha içinde hem de takım otobüsünde milli yıldızın, yüzünün asık olduğu görüldü. Genelde galibiyet sonrasında takım otobüsünde eğlenceli kişiliğiyle ön plana çıkan Ozan Tufan'ın bu sefer keyifsiz olması dikkatlerden kaçmadı. Yıldız oyuncunun kısa bir süre içerisinde takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

"Watford istiyor"

Adana Demirspor maçının 76. dakikasında oyuna dahil olan Ozan Tufan için, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen transfer iddiasında bulundu. Dilmen, "Ozan Tufan'da bir moral bozukluğu sezdim. Zaten Watford ile görüştüğünü öğrendim. Hoca düşünmüyorsa eğer Fenerbahçe Kulübü yöneticilerinin bileceği iş" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçeli yıldıza gelen teklifi canlı yayında açıkladı
SPOR
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçeli yıldıza gelen teklifi canlı yayında açıkladı

Ozan Tufan'ın canlı yayındaki mutsuz hali sosyal medyada gündem oldu.
Ozan Tufan'ın canlı yayındaki mutsuz hali sosyal medyada gündem oldu.
Abone Ol Google News
Çöküşün fotoğrafı

Çöküşün fotoğrafı

​Kabil'in düşüşünü Beyaz Saray'da boş gözlerle izledi.
Talibandan ilk mesaj

Taliban'dan ilk mesaj

'​Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz.'
Yüzüstü bıraktı

Yüzüstü bıraktı

​ABD, Afganistan'da kendisine hizmet edenleri kaderine terk etti.
'Vatanımıza <br>geldik rahatız'

'Vatanımıza
geldik rahatız'

​Afganistan'daki Türk vatandaşları tahliye ediliyor.
Sınır hattında 7/24 takip

Sınır hattında 7/24 takip

​Hem elektronik hem fiziki koruma.
DNA'dan kimlik tespiti

DNA'dan kimlik tespiti

​10 savcı görevlendirildi.

Terörle mücadele kadar önemli

Terörle mücadele kadar önemli

​Yalan terörüne karşı başkanlık kurulacak.

İstanbul'da <br>4,3 ton ele geçirildi

İstanbul'da
4,3 ton ele geçirildi

​Uyuşturucu tacirlerine çifte baskın.
Yeşile ve çevreye <br>saygılı bir ekonomi

Yeşile ve çevreye
saygılı bir ekonomi

'Ülkemizi kalkındırmayı çevreye duyarlı bir anlayışla yapmamız gerek.'
Beni kurtaran<br> 2 kişi sele kapıldı

Beni kurtaran
2 kişi sele kapıldı

​Bozkurt'u harap eden selde hayata tutunanların hikayesi yürekleri burkuyor.
Aşılamada sıra<br> 15 yaş üstünde

Aşılamada sıra
15 yaş üstünde

Hastalığı atlatanların aşı olma süresi 1 aya indirildi.
Sahte psikolog <br>hasta ediyor

Sahte psikolog
hasta ediyor

​Diplomasını sorgulayın üzülmeyin.
Pençe'de şehit acısı

Pençe'de şehit acısı

Üs bölgesini hedef alan teröristler, Mehmetçik'le çatıştı.
Olaylı maçta Galatasaray kazandı

Olaylı maçta Galatasaray kazandı

​Sarı kırmızılılar deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-0 yendi.
Trabzonspor'dan farklı başlangıç

Trabzonspor'dan farklı başlangıç

​Bordo mavililer yeni sezondaki ilk lig maçını farklı kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.