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Spor

Fenerbahçe'de Peres ve Batshuayi bireysel çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:19 . 2/03/2023 Perşembe
DHA
Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile puan farkı 6

Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile puan farkı 6

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.


İdman, pas çalışmalarıyla devam ederken taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Süper Lig
1 saat önce
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Fenerbahçe'de Peres ve Batshuayi bireysel çalıştı
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