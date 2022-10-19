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Fenerbahçe'de sakat oyuncular geri dönüyor

Fenerbahçe'ye sakat oyunculardan müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertli takımda Joshua King, Willian Arao ve Miha Zajc takımla birlikte çalışmalara başlıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede sakat oyuncular ne zaman geri dönecek?
Willian Arao sezon başında Flamengo'dan transfer edilmişti.

Fenerbahçe’de sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Joshua King, Willian Arao ve Miha Zajc takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Saha çalışmalarına başlayan ve takımla birlikte çalışmalara katılması beklenen 3 futbolcunun Başakşehir maçında sahalara döneceği belirtildi.

Peres ile Mert Hakan'ın tedavilerine devam ediliyor

Ayak bileği burkulan Emre Mor’un da Başakşehir maçında oynaması bekleniyor. Luan Peres ile Mert Hakan Yandaş’ın ise tedavisi halen devam ediyor.

  • Luan Peres’in gelecek hafta takımla birlikte çalışmalara katılması beklenirken, Mert Hakan Yandaş ise Kasım ayının ilk haftasında takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor.

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