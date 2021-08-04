Fenerbahçe'de şaşırtan gelişme: Vitor Pereira iki futbolcuyu kadroya almadı

Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki en ciddi hazırlık maçını Dinamo Kiev ile yapacak. Sarı lacivertlilerde bu karşılaşma öncesinde milli futbolcu Caner Erkin maç kadrosunda yer almadı.
Erkin, Vitor Pereira'nın ilk döneminde de kadro dışında kalmıştı. Portekizli teknik adam ikinci döneminde ise milli futbolcuyla bir araya gelmiş ve ikili arasında sorun olmadığı belirtilmişti.
Öte yandan Pereira, kampta performansından memnun olmadığı Sinan Gümüş'ü de kadro dışında bıraktı.
- Kulislerden gelen bilgilere göre Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün takımdan ayrılmasının beklendiği iddia ediliyor.
Caner Erkin, Fenerbahçe kariyerinde 3. kez kadro dışında kaldı.