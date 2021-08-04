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Fenerbahçe'de şaşırtan gelişme: Vitor Pereira iki futbolcuyu kadroya almadı

Fenerbahçe'de Dinamo Kiev ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Kiev mücadelesi öncesinde iki futbolcuyu kadroya dahil etmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede şaşırtan gelişme: Vitor Pereira iki futbolcuyu kadroya almadı
Fenerbahçe'de Caner Erkin yeni sezonda takımda olmayacak.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesindeki en ciddi hazırlık maçını Dinamo Kiev ile yapacak. Sarı lacivertlilerde bu karşılaşma öncesinde milli futbolcu Caner Erkin maç kadrosunda yer almadı.

Erkin, Vitor Pereira'nın ilk döneminde de kadro dışında kalmıştı. Portekizli teknik adam ikinci döneminde ise milli futbolcuyla bir araya gelmiş ve ikili arasında sorun olmadığı belirtilmişti.

Öte yandan Pereira, kampta performansından memnun olmadığı Sinan Gümüş'ü de kadro dışında bıraktı.

  • Kulislerden gelen bilgilere göre Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün takımdan ayrılmasının beklendiği iddia ediliyor.

Caner Erkin, Fenerbahçe kariyerinde 3. kez kadro dışında kaldı.

Pereira göreve getirildikten sonra Caner Erkin ile bir araya gelmişti.
Pereira göreve getirildikten sonra Caner Erkin ile bir araya gelmişti.

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