Fenerbahçe'de savunma alarm veriyor

Ligde son 5 maçta 3 yenilgi alan sarı-lacivertli takımın kaybettiği maçlarda özellikle defans hattında yapılan bireysel hatalar dikkat çekti. Oyuncuların yaptığı bireysel hatalar nedeniyle Fenerbahçe, bu maçlarda 9 puan kaybetti; hem liderliği kaptırdı hem de zirve yarışında 4 puan geriye düştü.

Fenerbahçe, savunma, orta saha ve kaleciden kaynaklanan basit hatalar nedeniyle kalesinde basit goller gördü. Sarı-lacivertli takımın sahadan yenilgiyle ayrıldığı Giresunspor, Trabzonspor ve Galatasaray maçlarında bireysel hatalar nedeniyle yenilen goller mağlubiyette önemli rol oynadı.

Giresunspor maçında Serdar Aziz iki bireysel hata yaparak, 2 gole neden oldu. Trabzonspor maçında ise Crespo rakip yarı sahada gereksiz bir kart gördü, ardından ikinci sarı kartı görerek takımı yalnız bıraktı. Gustavo Henrique de ilk golde rakibini takip edemedi.

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Galatasaray ile oynanan derbide de Osayi-Samuel ilk golde topu uzaklaştıramadı, kafasından seken top Fenerbahçe kalesinde gol oldu. Galatasaray'ın ikinci golünde Zajc, üçüncü golünde ise Serdar Dursun rakibine adeta asist yaptı. Altay Bayındır da kalesine gelen toplarda kurtarabileceği pozisyonlarda gole engel olamadı.

Bireysel hatalar nedeniyle Fenerbahçe bu maçlarda 9 puan kaybederken hem liderliği kaptırdı hem de 4 puan geriye düştü. Sarı-lacivertli takım, Antalyaspor maçı başta olmak üzere galip geldiği bazı karşılaşmalarda da bireysel hatalar yaptı, ancak galibiyetle ayrılmasını bildi.

Oyunculara hataları gösterildi

Savunmada ve orta sahada yapılan pas hataları ve bireysel hatalar nedeniyle oyuncularını uyaran Portekizli çalıştırıcı, takım savunmasına yönelik çalışmalar yaptırdı, defans oyuncularını özel olarak çalıştırdı.

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Jesus, hücumda da ortaların isabetsiz olduğunu, pas anlamında yanlış tercihler yapıldığını belirtirken, bireysellikten kaçınılmasını ve uygun oyuncuya pas verilmesini istedi.

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