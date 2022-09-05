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Fenerbahçe'nin savunması geçilmiyor

Sarı-lacivertli takımın Kayserispor ile oynadığı maçta Gustavo-Szalai-Peres savunma üçlüsü girdiği 28 ikili mücadelenin 25’ini kazanmayı başardı. Peres yüzde 90 ikili mücadele kazanma yüzdesiyle zirvede yer alırken, Szalai ve Gustavo yüzde 89 ikili mücadele kazanma yüzdeleriyle rakip hücum hattına fırsat tanımadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede savunma oyuncularının performansları
Fenerbahçe, 5 maçta 10 puan topladı.

Fenerbahçe’de savunma hattı oturmaya başladı. Sarı-lacivertli takımın ligde Kayserispor ile oynadığı maçta Gustavo Henrique-Attila Szalai-Luan Peres savunma üçlüsü girdiği 28 ikili mücadelenin 25’ini kazanmayı başardı.

Luan Peres yüzde 90 ikili mücadele kazanma yüzdesiyle (10/9) zirvede yer alırken, Attila Szalai ve Gustavo Henrique yüzde 89 ikili mücadele (9/8) kazanma yüzdeleriyle Kayserispor hücum hattına fırsat tanımadı.

Bu üçlü savunmadaki ikili mücadelelerdeki başarısıyla da dikkat çekti. Luan Peres 9/8 (yüzde 89), Attila Szalai 9/8 (yüzde 89), Gustavo Henrique de 7/6 (yüzde 86) başarılı ikili mücadelesiyle dikkat çekiyor.

13 hava topunun 12'sini kazandı

Sarı-lacivertli takımda Gustavo Henrique-Attila Szalai-Luan Peres savunma üçlüsü hava toplarında da Kayserispor hücum hattına geçit vermedi.

3 savunma oyuncusu Kayserisporlu rakipleriyle girdiği 13 hava topunun 12’sini kazandı.

Gustavo girdiği 5 hava topu mücadelesini, Peres de girdiği 3 hava topu mücadelesini de kazandı. Szalai de girdiği 5 hava topu mücadelesinin 4’ünü kazanmayı başardı.

Golcüler tutulmuyor

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe’nin kadrosundaki forvetler, 13 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek, toplamda 17 gole doğrudan katkı sağladı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon 11 resmi maçta 26 kez fileleri havalandırırken, bunların 13’ü forvetlerden geldi. Forvetler, sarı-lacivertli takımın attığı golün yüzde 50’sini kaydetti. Golcüler bu maçlarda 4 kez de asist yaparak, 26 golün 17’sinde doğrudan pay sahibi oldu.

Golcü futbolculardan Valencia 6 gol ve 1 asist, Joshua King 3 gol ve 1 asist, Serdar Dursun 2 gol ve 1 asist, Joao Pedro 1 gol ve 1 asistle takımın hücum gücüne katkı sağladı.

Sarı-lacivertli takımdan ayrılan Merghim Berisha da rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösterdi.


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