Fenerbahçe'nin savunması geçilmiyor

Fenerbahçe’de savunma hattı oturmaya başladı. Sarı-lacivertli takımın ligde Kayserispor ile oynadığı maçta Gustavo Henrique-Attila Szalai-Luan Peres savunma üçlüsü girdiği 28 ikili mücadelenin 25’ini kazanmayı başardı.

Luan Peres yüzde 90 ikili mücadele kazanma yüzdesiyle (10/9) zirvede yer alırken, Attila Szalai ve Gustavo Henrique yüzde 89 ikili mücadele (9/8) kazanma yüzdeleriyle Kayserispor hücum hattına fırsat tanımadı.

Bu üçlü savunmadaki ikili mücadelelerdeki başarısıyla da dikkat çekti. Luan Peres 9/8 (yüzde 89), Attila Szalai 9/8 (yüzde 89), Gustavo Henrique de 7/6 (yüzde 86) başarılı ikili mücadelesiyle dikkat çekiyor.

13 hava topunun 12'sini kazandı

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Sarı-lacivertli takımda Gustavo Henrique-Attila Szalai-Luan Peres savunma üçlüsü hava toplarında da Kayserispor hücum hattına geçit vermedi.

3 savunma oyuncusu Kayserisporlu rakipleriyle girdiği 13 hava topunun 12’sini kazandı.

Gustavo girdiği 5 hava topu mücadelesini, Peres de girdiği 3 hava topu mücadelesini de kazandı. Szalai de girdiği 5 hava topu mücadelesinin 4’ünü kazanmayı başardı.

Golcüler tutulmuyor

Sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe’nin kadrosundaki forvetler, 13 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek, toplamda 17 gole doğrudan katkı sağladı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon 11 resmi maçta 26 kez fileleri havalandırırken, bunların 13’ü forvetlerden geldi. Forvetler, sarı-lacivertli takımın attığı golün yüzde 50’sini kaydetti. Golcüler bu maçlarda 4 kez de asist yaparak, 26 golün 17’sinde doğrudan pay sahibi oldu.

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Golcü futbolculardan Valencia 6 gol ve 1 asist, Joshua King 3 gol ve 1 asist, Serdar Dursun 2 gol ve 1 asist, Joao Pedro 1 gol ve 1 asistle takımın hücum gücüne katkı sağladı.

Sarı-lacivertli takımdan ayrılan Merghim Berisha da rakip fileleri 1 kez havalandırma başarısı gösterdi.

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