Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu Fenerbahçe Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihini açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan seçimin çoğunluk sağlanamadığı taktirde 5-6 Haziran 2021 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Haber Merkezi 13 Mayıs 2021, 12:35 Son Güncelleme: 13 Mayıs 2021, 12:38 AA