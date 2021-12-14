Spor Fenerbahçede ses getiren Vitor Pereira iddiası "Yeni takımı belli oldu"
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Fenerbahçe'de ses getiren Vitor Pereira iddiası: "Yeni takımı belli oldu"

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile ilgili ses getiren bir iddia ortaya atıldı. ESPN'in haberine göre Portekizli çalıştırıcının yeni takımı bile belli oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede ses getiren Vitor Pereira iddiası: Yeni takımı belli oldu
Vitor Pereira - Fenerbahçe Teknik Direktörü

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

ESPN'in Güney Amerika lokasyonunda çıkan habere göre Vitor Pereira, Brezilya ekibi Flamengo'nun başına geçebilir.

İddiaya göre Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Portekizli teknik adamın ilerleyen günlerde Brezilya'ya gideceği ve Flamengo ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Vitor Pereira ile önceki günlerde devam edeceklerini açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konuyla ilgili ilerleyen günlerde vereceği karar merak konusu oldu.
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