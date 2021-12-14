Fenerbahçe'de ses getiren Vitor Pereira iddiası: "Yeni takımı belli oldu"

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

ESPN'in Güney Amerika lokasyonunda çıkan habere göre Vitor Pereira, Brezilya ekibi Flamengo'nun başına geçebilir.

İddiaya göre Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Portekizli teknik adamın ilerleyen günlerde Brezilya'ya gideceği ve Flamengo ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Vitor Pereira ile önceki günlerde devam edeceklerini açıklayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un konuyla ilgili ilerleyen günlerde vereceği karar merak konusu oldu.

NOVO COMANDANTE?



Conheça Vítor Pereira, técnico português cotado para assumir o Flamengohttps://t.co/jHiY0ySy7L — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) December 14, 2021