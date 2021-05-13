Fenerbahçe'de tarihi başarısızlık

Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşamazsa, tarihinde bir ilki gerçekleştirerek 7 yıl üst üste şampiyonluk yaşayamayacak. Sarı-lacivertliler daha önce 1989-1990 ila 1994-1995 sezonları arasında üst üste 6 kez sezonu zirvede bitirememişti.

Geçtiğimiz sezon bu kötü rekorunu tekrarlayan Fenerbahçe, bu sezon ise en uzun şampiyonluk özlemine çok yakın durumda. Ligde son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde elde eden sarı-lacivertli takım, son hafta Beşiktaş ve Galatasaray’ın da yenilmemesi durumunda şampiyonluk özlemini 7 sezona çıkaracak.

En kötü sezon

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy’de tarihinin en kötü sezonunu yaşadı. Sivasspor mücadelesi öncesinde bu sezon sahasında 6 kez mağlubiyet yaşayarak tarihinde olumsuz anlamda bir ilki gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Sivasspor mağlubiyetiyle bu sayıyı 7’ye çıkardı.

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