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Fenerbahçe'de tarihi başarısızlık

Fenerbahçe, ligin son haftasında mutlu sona ulaşmazsa, tarihinde ilk defa 7 yıl üst üste şampiyonluk sevinci yaşayamayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede tarihi başarısızlık
Fenerbahçe ligde 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşamazsa, tarihinde bir ilki gerçekleştirerek 7 yıl üst üste şampiyonluk yaşayamayacak. Sarı-lacivertliler daha önce 1989-1990 ila 1994-1995 sezonları arasında üst üste 6 kez sezonu zirvede bitirememişti.

Geçtiğimiz sezon bu kötü rekorunu tekrarlayan Fenerbahçe, bu sezon ise en uzun şampiyonluk özlemine çok yakın durumda. Ligde son şampiyonluğunu 2013-2014 sezonunda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde elde eden sarı-lacivertli takım, son hafta Beşiktaş ve Galatasaray’ın da yenilmemesi durumunda şampiyonluk özlemini 7 sezona çıkaracak.

  • En kötü sezon
  • Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy’de tarihinin en kötü sezonunu yaşadı. Sivasspor mücadelesi öncesinde bu sezon sahasında 6 kez mağlubiyet yaşayarak tarihinde olumsuz anlamda bir ilki gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Sivasspor mağlubiyetiyle bu sayıyı 7’ye çıkardı.

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