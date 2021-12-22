Fenerbahçe'de teknik direktör krizi sona eriyor: Anlaşma sağlandı

Gündem

KPSS 2021/2 tercih kılavuzu yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2021/2) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihleri, 29 Aralık'ta sona erecek.