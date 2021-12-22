Fenerbahçe'de teknik direktör krizi sona eriyor: Anlaşma sağlandı

Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de yeni teknik adam arayışları sürüyor. Listede yer alan milli takım yardımcı antrenörü Kenan Koçak’a Türkiye Futbol Federasyonu tarafından izin çıkmadı.
Sezon bitmeden yollar ayrılacak
Diğer aday ise Slaven Bilic. Çin ekibi Beijing Guoan son lig maçında Guanghzou’ya 5-0 kaybedince Hırvat çalıştırıcıyla sezon bitmeden yollarını ayırma ihtimali ağırlık kazandı.
- Bilic de Avrupa’ya dönmek istiyor. Yönetimin prensipte anlaştığı tecrübeli teknik adamla sözleşme detaylarını konuştuğu, pürüzlerin kalkması halinde Bilic’e imza attırmayı planlıyor.
Fenerbahçe yönetimi, “Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim” diyerek sezon başında sözleşme imzalayan teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli takımın yeni hocasının Slaven Bilic olması bekleniyor.
Fenerbahçe yönetimi, “Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim” diyerek sezon başında sözleşme imzalayan teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli takımın yeni hocasının Slaven Bilic olması bekleniyor.— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 21, 2021