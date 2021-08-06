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Vitor Pereira yıldız oyuncuyu kadro dışı bırakmak istedi: Yönetim izin vermedi

Son olarak Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ü kadro dışı bırakan Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe'nin yeni transferi Steven Caulker'ı da kadro dışı bırakmak istediği fakat yönetimin izin vermediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede Vitor Pereira, Steven Caulkerı kadro dışı bırakmak istedi: Yönetim izin vermedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira

Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira yeni transferlerden Steven Caulker’ı da kadro dışı bırakmak istedi. İngiliz stoperin oyun sistemine uymadığını ifade eden Portekizli teknik adam, yönetime verdiği kadro dışı listesinde Caulker da yer alıyordu.

Yönetim izin vermedi

Ancak tecrübeli futbolcunun yeni transfer olması nedeniyle yöneticiler, Pereira ile bu konuda görüş alışverişinde bulundu. Portekizli teknik adam, Caulker’ın oyun sistemine uymadığını belirtirken, “Devre arasına kadar takımda kalabilir” şeklinde görüşünü iletti.

  • Caulker şaşkınlıkla karşıladı
  • Fenerbahçe yönetimi, 29 yaşındaki futbolcu için gelen tekliflere açık, İngiliz stoper ise Pereira’nın bu kararı nedeniyle hem şaşkın hem de kızgın. İngiliz stoper takımla birlikte çalışmalara devam edecek.

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