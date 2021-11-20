Spor Fenerbahçede Vitor Pereiranın sistem bilmecesi
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın sistem bilmecesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekipteki sistem bilmecesi, bütün okları teknik direktör Vitor Pereira’ya çevirmiş durumda. Portekizli hocanın, Galatasaray derbisine hangi sistemle çıkacağı merak konusu oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Fenerbahçede Vitor Pereiranın sistem bilmecesi
Fenerbahçe ligde 7. sırada yer alıyor.

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’a konuk olacak. Nef Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını ise Emre Eyidoğan ile Çağlar Uyarcan üstelenecek. Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın Süper Lig’deki 129’uncu mücadelesine çıkacak. Ezeli rakiplerin geride kalan mücadelelerinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 50 kez yenerken, 35 kez mağlup oldu. 43 mücadele ise berabere sonuçlandı.

12 haftada 20 puan

Fenerbahçe, alınan başarısız sonuçlara derbi mücadelede son vermek istiyor. Ligde geride kalan 12 haftada 20 puan toplayarak 7’nci sırada yer alan sarı-lacivertliler, bu müsabakalardan 6 galibiyet, 4 mağlubiyet, 2 de beraberlik elde etti. Özellikle ligde geride kalan son 4 haftada istediğini yapamayan ve camianın tepkisi ile karşılaşan sarı-lacivertli ekip, kötü gidişata Galatasaray derbisinde son vererek rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor.
Pereira'nın sistem bilmecesi
Sarı-lacivertli ekipteki sistem bilmecesi bütün okları teknik direktör Vitor Pereira’ya çevirdi. 3’lü savunmada ısrarcı olan Pereira’nın Galatasaray derbisinde sistemi değiştirmesi bekleniyor. Milli takımlardan dönen oyuncularında takıma dahil olmasıyla yapılan çalışmalarda 4’lü savunma üzerine de duran Pereira’nın derbiye nasıl bir sistemle çıkacağı merak konusu.
Altay, Gustavo ve Valencia yok
Fenerbahçe, Galatasaray karşısına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır, Valencia ve Gustavo, derbi maçta takımlarını yalnız bırakacak. Öte yandan sarı-lacivertlilerde Novak, Zajc, Mert Hakan ve sakatlığı sebebiyle oynaması beklenmeyen Gustavo sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu 4 oyuncu Galatasaray mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda ligin 14’üncü haftasındaki Göztepe maçında yer alamayacaklar.

Kale Berke'ye emanet

Fenerbahçe’de sakatlığı devam eden Altay Bayındır’ın yokluğunda kale Berke Özer’e emanet. Gribal enfeksiyonu sebebiyle 2 gün idmanlarda yer alamayan Berke, tebdir amaçlı dinlendirildi. Bugün yapılacak idmanda takımla birlikte yer alması beklenen Berke Özer, derbi maçta kalesinde olacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın Galatasaray derbisine şu 11’le çıkması bekleniyor: “Berke, Kim, Szalai, Tisserand (Novak), Mert Hakan, Sosa, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan Can, Serdar Dursun (Berisha).”

Pereira'nın derbi planı: Erken gol işi bitirir
SPOR
Pereira'nın derbi planı: Erken gol işi bitirir

Yeni Şafak'tan derbiye özel uygulama: Siz seçin, biz odaklanalım
SPOR
Yeni Şafak'tan derbiye özel uygulama: Siz seçin, biz odaklanalım



Türkiyeye asla ihanet etmem

'Türkiye'ye asla ihanet etmem'

​Suriyeli şarkıcı Ömer Süleyman serbest: Bayraklarla karşılandı.
Sürücüler dikkat

Sürücüler dikkat

​Fahri müfettişin yazdığı cezaya yargıdan ret.
Türkiyeyi yasa boğan yörük kızı Müslüme gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

​Karın tadını çıkarmak isteyenler zirveye çıkıyor.

Vakıf Katılım GFT ile Türkiye’de bir ilke imza attı
Ekonomi

Vakıf Katılım GFT ile Türkiye’de bir ilke imza attı

Katılım finans dünyasına yepyeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, işletmelerin ticari faaliyetlerinin daha verimli ve hızlı bir şekilde devam etmesi için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Vakıf Katılım uygulamaya aldığı yeni ürünü Garantili Fon Transferi’yle (GFT), bankacılık sektöründe bir ilki gerçekleştirerek, vadeli mal alım satımı yapan ticari işletmelerin nakit döngüsünü, bölünebilir ve devredilebilir dijital ödeme sistemiyle güvence altına alan bir ödeme alt yapısı sunuyor.
Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a cevap:
Spor

Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a cevap: "Herkes hesabını verecek"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu'nda eski başkan Fikret Orman'ın eleştirilerini yanıtladı. Çebi, "Genel Kurul, 'paralar nerede?' diye sordu. Ben o şartlarda sizi nasıl ibra edebilirim? Fikret Bey maalesef değişmemiş. Bundan vazgeçmesini diliyorum" dedi.
Atatürk'ün hiç yayımlanmayan röportajı gün yüzüne çıktı: 'Biz köle olmayacağız'
Hayat

Atatürk'ün hiç yayımlanmayan röportajı gün yüzüne çıktı: 'Biz köle olmayacağız'

AK Parti'nin tarihçi Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, İngiliz arşivinde Atatürk'ün 98 yıl önce Le Temps gazetesinden gazeteci Paul Gentizon'a verdiği röportaja ulaştı. Özşavlı, "Röportaj, daha önce hiç yayımlanmamış olması ve Mustafa Kemal'in verdiği mesajlar açısından çok kıymetli" dedi. Röportajda Atatürk'ün "Yeni Türkiye, diğer milletler gibi yaşamak istiyor. Biz köle olmayacağız. Eylemlerimizi harekete geçiren tek şey, tam bağımsızlığa olan talebimizdir" ifadeleri yer alıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.