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Fenerbahçe'de yeni hoca belli oluyor: İbre o isimden yana

Süper Lig'in 17. haftasında teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertli takım bu süreçte artık sona yaklaştı. Joachim Löw, Jorge Jesus ve Slaven Bilic ile görüşen Fenerbahçe'nin, yeni hocayı bu hafta açıklaması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçede yeni hoca belli oluyor: İbre o isimden yana
Fenerbahçe Jesus, Löw ve Bilic ile görüştü.

Sezona 'Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim' sözleriyle başlayan ve 17. haftada yolların ayrıldığı Vitor Pereira, sonrasında Fenerbahçe henüz resmi hocasını açıklamadı.

Birçok teknik direktörle görüşen sarı-lacivertliler, yabancı hoca da bu sayıyı 3'e düşürdü. Joachim Löw, Jorge Jesus ve Slaven Bilic ile görüşen Fenerbahçe'nin, yeni teknik direktörü bu hafta açıklaması bekleniyor.

İbre Bilic'ten yana

Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan ve şu anda boşta olan Joachim Löw'ü ikna edemeyen sarı-lacivertli yönetim, rotasını Jorge Jesus'a çevirdi. Son olarak Benfica'yı çalıştıran tecrübeli hocayla da anlaşamayan Fenerbahçe'de rota, Slaven Bilic'e döndü.

  • Daha önce Hırvat hocayla prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertli takım, yapılacak son görüşmelerin ardından Bilic'i takımın başına getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör krizi sona eriyor
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Fenerbahçe'de teknik direktör krizi sona eriyor

Slaven Bilic'ten Fenerbahçe açıklaması
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Slaven Bilic'ten Fenerbahçe açıklaması

Slaven Bilic'le anlaşma tamam
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Slaven Bilic'le anlaşma tamam

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