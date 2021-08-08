Fenerbahçe'den ayrılan futbolcu çıktığı maçta beş gol attı

Fenerbahçe'nin iki sezon önce transfer ettiği ancak beklentileri karşılayamadığı için takımda yer vermediği Michael Frey, Belçika'daki yeni takımında adeta şov yaptı.
Belçika'nın Antwerp takımında çıktığı maçta toplam 5 gol atarak tarihe geçen oyuncu tüm takım arkadaşlarının alkışını aldı. Maçtan çıkarken teknik direktörünün sarıldığı futbolcu, üç maç sonunda Belçika'daki gol sayısını 6'ya çıkardı.
Fenerbahçe'den ayrılan Michael Frey'in attığı golleri izlemek için;
Maç sonucu: Standard Liege 2-5 Antwerp6’ Frey37’ Frey55’ Muleka59’ Frey61’ Frey68’ Frey77’ Draguş pic.twitter.com/yj2FNREk7A
Michael Frey kimdir?
- Michael Frey İsviçre’nin Münsingen şehrinde dünyaya geldi. Michael Frey ilk olarak Young Boys ekibi ile birlikte altyapı kariyerine başladı. Young Boys ile kendini iyice geliştirme fırsatı bulan Frey 2012 yılında yine bu kulüp ile sözleşme imzaladı. Young Boys ile birlikte 73 maça çıkan Michael Frey 17 gol attı. İsviçreli futbolcu sonrasında Lille, Luzern, Zürih, Fenerbahçe, Nürnberg, Waasl.-Beveren ve Antwerp formaları giydi. 27 yaşındaki futbolcu, İsviçre milli takımının formasını ise henüz giyemedi.
Fenerbahçe, Michael Frey'den kaç para kazandı?
- Frey, 2018 yılında 2 milyon 640 bin euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuş sonrasında beklentileri karşılayamadığı için Nürnberg ve Waasl.-Beveren takımlarına kiralık gönderilmişti. İsviçreli futbolcu bu sezon başında 2 milyon euro karşılığında Belçika ekibi Antwerp ile anlaşmıştı.