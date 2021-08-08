Spor Fenerbahçeden ayrılan futbolcu çıktığı maçta beş gol attı
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'den ayrılan futbolcu çıktığı maçta beş gol attı

Fenerbahçe'de Damien Comolli döneminde büyük umutlarla transfer edilen Michael Frey, Belçika'da çıktığı maçta 5 gol attı ve ayakta alkışlandı. Oyundan çıkışı esnasında tüm takım arkadaşlarının alkışını alan İsviçreli futbolcu, sarı lacivertli kulüpte çıktığı 23 maçta sadece 5 gol atabilmişti. Frey bu rakama Belçika'da çıktığı tek maçta ulaştı. Michael Frey'in attığı golleri ve yıldızlaştığı maçı haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden ayrılan futbolcu çıktığı maçta beş gol attı
Fenerbahçe'den ayrılan Frey, Belçika'da dikkat çekici bir performans sergiliyor.

Fenerbahçe'nin iki sezon önce transfer ettiği ancak beklentileri karşılayamadığı için takımda yer vermediği Michael Frey, Belçika'daki yeni takımında adeta şov yaptı.

Belçika'nın Antwerp takımında çıktığı maçta toplam 5 gol atarak tarihe geçen oyuncu tüm takım arkadaşlarının alkışını aldı. Maçtan çıkarken teknik direktörünün sarıldığı futbolcu, üç maç sonunda Belçika'daki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Fenerbahçe'den ayrılan Michael Frey'in attığı golleri izlemek için;

Maç sonucu: Standard Liege 2-5 Antwerp6’ Frey37’ Frey55’ Muleka59’ Frey61’ Frey68’ Frey77’ Draguş pic.twitter.com/yj2FNREk7A

Michael Frey kimdir?

  • Michael Frey İsviçre’nin Münsingen şehrinde dünyaya geldi. Michael Frey ilk olarak Young Boys ekibi ile birlikte altyapı kariyerine başladı. Young Boys ile kendini iyice geliştirme fırsatı bulan Frey 2012 yılında yine bu kulüp ile sözleşme imzaladı. Young Boys ile birlikte 73 maça çıkan Michael Frey 17 gol attı. İsviçreli futbolcu sonrasında Lille, Luzern, Zürih, Fenerbahçe, Nürnberg, Waasl.-Beveren ve Antwerp formaları giydi. 27 yaşındaki futbolcu, İsviçre milli takımının formasını ise henüz giyemedi.

Fenerbahçe, Michael Frey'den kaç para kazandı?

  • Frey, 2018 yılında 2 milyon 640 bin euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olmuş sonrasında beklentileri karşılayamadığı için Nürnberg ve Waasl.-Beveren takımlarına kiralık gönderilmişti. İsviçreli futbolcu bu sezon başında 2 milyon euro karşılığında Belçika ekibi Antwerp ile anlaşmıştı.

Abone Ol Google News
Rizede korku dolu anlar

Rize'de korku dolu anlar

6 kişi mahsur kaldı.
Özel ekip izlerini sürdü

Özel ekip izlerini sürdü

​İstanbul'da kaybolan üç kız çocuğundan sevindiren haber.
Ekşi Sözlükteki ayaklanma paylaşımına soruşturma

​Bakan Pakdemirli orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

​Türkiye'nin 9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

​Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Asya'dan Amerika'ya birçok ülkede yangınlarla mücadele sürüyor.

​Hesabına bakınca fark etti<br>hemen şubeye koştu

​Hesabına bakınca fark etti
hemen şubeye koştu

'Allah böyle paraları yemeyi kimseye nasip etmesin.'

​Kemerköy Termik Santralinde elektrik üretimi başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.