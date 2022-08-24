Fenerbahçe'de Max Meyer ile yollar ayrıldı: Yeni takımı belli oldu Fenerbahçe Kulübü, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Fenerbahçe formasıyla toplamda 12 karşılaşmada süre alan ve 1 gol atan Max Meyer'in, yeni takımı da belli oldu.

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