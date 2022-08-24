Fenerbahçe'de Max Meyer ile yollar ayrıldı: Yeni takımı belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, kadrodan gönderilen oyuncular da belli oluyor. Sarı-lacivertliler son olarak Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer’in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Max Meyer hangi takıma transfer oldu
- Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer'in yeni takımı belli oldu. Alman oyuncu, İsviçre takımı Luzern ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
ℹFenerbahçe'den ayrılan Max Meyer, İsviçre takımı Luzern'e transfer oldu.
ℹFenerbahçe'den ayrılan Max Meyer, İsviçre takımı Luzern'e transfer oldu.— SPOR (@yenisafakspor) August 24, 2022