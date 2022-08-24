Spor Fenerbahçede Max Meyer ile yollar ayrıldı Yeni takımı belli oldu
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Fenerbahçe'de Max Meyer ile yollar ayrıldı: Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe Kulübü, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Fenerbahçe formasıyla toplamda 12 karşılaşmada süre alan ve 1 gol atan Max Meyer'in, yeni takımı da belli oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden ayrılan Max Meyer hangi takıma transfer oldu
Fenerbahçe'de Max Meyer ile yollar ayrıldı: Yeni takımı belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, kadrodan gönderilen oyuncular da belli oluyor. Sarı-lacivertliler son olarak Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer’in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Max Meyer hangi takıma transfer oldu

  • Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer'in yeni takımı belli oldu. Alman oyuncu, İsviçre takımı Luzern ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kuralar ne zamançekilecek

Kuralar ne zaman
çekilecek

​Şampiyonlar Ligi grup kuraları çekim yeri ve saati belli oldu.
Malmö maçına dev hazırlık

Malmö maçına
dev hazırlık

​Sivasspor taraftarı maç öncesinde koreografi gösterisi yapacak.
Yeni görüşme yapılacak

Yeni görüşme yapılacak

​Galatasaray Icardi için gözünü kararttı
Haftanın 11'i

Haftanın 11'i

​Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'den ikişer futbolcu kadroda yer aldı.
Trabzonspor tur peşinde

Trabzonspor tur peşinde

​Bordo-mavililer, Kopenhag'ı konuk edecek.
'Biz korku nedir bilmeyiz!'

'Biz korku nedir bilmeyiz!'

​Kopenhag'ın hocası Thorup, Trabzonspor maçı öncesinde konuştu.
Merak edilen<br> soruyu cevapladı

Merak edilen
soruyu cevapladı

Abdullah Avcı, Kopenhag maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
Yeni takımının <br>formasını giydi

Yeni takımının
formasını giydi

​Fenerbahçeli futbolcunun transferi açıklandı.
Maçın stadı <br>belli oldu

Maçın stadı
belli oldu

​Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili karar verildi.
Biletler ücretsiz <br>dağıtılacak

Biletler ücretsiz
dağıtılacak

​Sivas Belediyesi'nden taraftara büyük jest.
Transfer şov

Transfer şov

Beşiktaş'a ​Dele Alli'den sonra 3 futbolcu daha geliyor.
'Pazar oynansın'

'Pazar oynansın'

​Başkan sosyal medyadan TFF'ye seslendi.
Taraftarı <br>mest etti

Taraftarı
mest etti

​Mertens, Galatasaray'ı seçme nedenini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.