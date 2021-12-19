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Fenerbahçe'den ayrıldı: Volkan Demirel'in ekibine katılacak

Fenerbahçe U17 Teknik Direktörü Ekrem Ekşioğlu, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldı. Ekşioğlu'nun Karagümrük'te Volkan Demirel'in teknik ekibine katılması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden ayrıldı: Volkan Demirelin ekibine katılacak
Volkan Demirel Karagümrük ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Ekrem Ekşioğlu, Fenerbahçe Kulübü'nden ayrıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekşioğlu, "Hizmet etmekten büyük onur duyduğum Fenerbahçe'den zor da olsa ayrılma zamanı… Bana kattıkları için akademimize, hocalarımıza, futbolcu kardeşlerime, kulüp çalışanlarına ve gittiğim andan itibaren desteklerini hep hissettiğin büyük Fenerbahçe taraftarına sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Ekrem Ekşioğlu, VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu olarak göreve başlayan Volkan Demirel'in ekibine katılacak.

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