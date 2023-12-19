Fenerbahçe'den Edin Dzeko açıklaması: Kayserispor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe Kulübü, yıldız futbolcusu Edin Dzeko'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sonrası ağrı şikayeti yaşayan, bu nedenle hastanede MR görüntülemesi yapılan oyuncunun, sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.