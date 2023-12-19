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Spor

Fenerbahçe'den Edin Dzeko açıklaması: Kayserispor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini açıkladı. Yıldız oyuncunun Kayserispor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Haber Merkezi
12:52 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 12:59 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Dzeko
Dzeko

Fenerbahçe Kulübü, yıldız futbolcusu Edin Dzeko'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenman sonrası ağrı şikayeti yaşayan, bu nedenle hastanede MR görüntülemesi yapılan oyuncunun, sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.


Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Edin Dzeko’nun antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen oyuncumuzun tedavi süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.


Trendyol Süper Lig'de yarın yapılacak Mondihome Kayserispor maçında riske edilmeyecek Dzeko'nun, 18. haftadaki Galatasaray mücadelesinde sahada olması bekleniyor.







#Fenerbahçe
#Edin Dzeko
#kayserispor
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