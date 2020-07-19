Fenerbahçe'den Enes Kanter açıklaması: Kulübümüzün kapısı ona kapalıdır

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski kulübümden arayanım, soranım eksik olmuyor. Sağ olun yalnız bırakmıyorsunuz. Canım takımım, tek aşkım Fenerbahçe. Yıllardır gururla formasını giydiğim, Bir gün ülkeme geri döndüğümde tekrardan formasını giyeceğim tek takımım. Tüm yönetime selamlar ve hürmetler" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den yanıt geldi

Sarı-lacivertli kulüp, FETÖ'cü Enes Kanter'in bu paylaşımı üzerine bir açıklama yayımladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Enes Kanter isimli şahıs, sosyal medya hesaplarından ilk olarak 1 Haziran 2020 tarihinde, ikinci olarak ise bugün, yine aynı cümlelerle bazı paylaşımlarda bulunmuştur.

Kısa bir süre içinde aynı cümlelerle iki kez yaptığı, kulübümüzü ilgilendiren ve amacı bizce meçhul paylaşımlarına yönelik açıklığa kavuşturmamız gereken bir hususta kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.

Ülkemize ve bayrağımıza sadakatsizlik eden, ismi terör örgütleri ile yan yana anılmış ve kulübümüzden ayrıldığı dönemde davranışları camiamızca çok iyi bilinen bu şahısla kulübümüzün ne şu aşamada ne de gelecekte herhangi bir ilişkisi olmamıştır, olamaz.

Bu vesile ile bir kez daha belirtmek isteriz ki;

Kulübümüzün kapıları kendisine ve kendisi gibilere sonsuza dek kapalıdır ve öyle kalacaktır."

Milli basketbolcularımızdan firari FETÖ'cü Enes Kanter'e ders: Yüzüne bile bakmıyorlar Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Enes Kanter, ABD'de verdiği bir röportajda NBA'da forma giyen milli basketbolcularımız Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz hakkında konuştu."Benimle tek kelime bile konuşmuyorlar"Türk basketbolcuların kendisiyle diyalog kurmamasından yakınan FETÖ'cü Kanter, "Beni en çok yaralayan NBA'deki Türk oyuncular. Ersan, Cedi ve Furkan, benimle tek kelime bile konuşmuyorlar. 'Nasılın dostum' diyorum. Kafalarını diğer tarafa çeviriyorlar" dedi.FETÖ'cü Kanter, teröristbaşına biat yemini ettiVideo: FETÖ elebaşı yediklerinin artığını Enes Kanter'e yolladıVideo: Kündeye getirilen FETÖ'cü Enes Kanter'le fena dalga geçtiler

Açıklama



🔗 https://t.co/yY4ANy5wYG pic.twitter.com/Mf4oTRFzQC — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 19, 2020

00:34 dk 23 Temmuz 2019 Diğer FETÖ elebaşı yediklerinin artığını Enes Kanter'e yolladı Teröristbaşı Fetullah Gülen'in son yayınlanan videosunda dikkat çeken anlar yaşandı. Konuşurken bir an duraksayan FETÖ elebaşı, çay, hurma ve bisküvi yedikten sonra kalanları, Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter'e verilmesini istiyor. Kanter'in ise resmi twitter hesabından, bunu şevkle kabul ettiğini belirten bir mesaj paylaşması da dikkat çekti.