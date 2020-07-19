Fenerbahçe'den Enes Kanter açıklaması: Kulübümüzün kapısı ona kapalıdır
Fenerbahçe Kulübü, firari FETÖ'cü Enes Kanter'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Enes Kanter isimli şahıs ve kendisi gibi olanlara kulübümüzün kapıları sonuna kadar kapalıdır" denildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eski kulübümden arayanım, soranım eksik olmuyor. Sağ olun yalnız bırakmıyorsunuz. Canım takımım, tek aşkım Fenerbahçe. Yıllardır gururla formasını giydiğim, Bir gün ülkeme geri döndüğümde tekrardan formasını giyeceğim tek takımım. Tüm yönetime selamlar ve hürmetler" ifadelerini kullanmıştı.
Fenerbahçe'den yanıt geldi
Sarı-lacivertli kulüp, FETÖ'cü Enes Kanter'in bu paylaşımı üzerine bir açıklama yayımladı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
"Enes Kanter isimli şahıs, sosyal medya hesaplarından ilk olarak 1 Haziran 2020 tarihinde, ikinci olarak ise bugün, yine aynı cümlelerle bazı paylaşımlarda bulunmuştur.
Kısa bir süre içinde aynı cümlelerle iki kez yaptığı, kulübümüzü ilgilendiren ve amacı bizce meçhul paylaşımlarına yönelik açıklığa kavuşturmamız gereken bir hususta kamuoyunu bilgilendirmek isteriz.
Ülkemize ve bayrağımıza sadakatsizlik eden, ismi terör örgütleri ile yan yana anılmış ve kulübümüzden ayrıldığı dönemde davranışları camiamızca çok iyi bilinen bu şahısla kulübümüzün ne şu aşamada ne de gelecekte herhangi bir ilişkisi olmamıştır, olamaz.
Bu vesile ile bir kez daha belirtmek isteriz ki;
Kulübümüzün kapıları kendisine ve kendisi gibilere sonsuza dek kapalıdır ve öyle kalacaktır."
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