Milli basketbolcularımızdan firari FETÖ'cü Enes Kanter'e ders: Yüzüne bile bakmıyorlar
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, NBA'de forma giyen Türk oyuncuların kendisiyle konuşmadıklarını söyledi ve bu durumdan yakındı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Enes Kanter, ABD'de verdiği bir röportajda NBA'da forma giyen milli basketbolcularımız Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz hakkında konuştu.
"Benimle tek kelime bile konuşmuyorlar"
Türk basketbolcuların kendisiyle diyalog kurmamasından yakınan FETÖ'cü Kanter, "Beni en çok yaralayan NBA'deki Türk oyuncular. Ersan, Cedi ve Furkan, benimle tek kelime bile konuşmuyorlar. 'Nasılın dostum' diyorum. Kafalarını diğer tarafa çeviriyorlar" dedi.
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