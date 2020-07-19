Milli basketbolcularımızdan firari FETÖ'cü Enes Kanter'e ders: Yüzüne bile bakmıyorlar

Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Enes Kanter, ABD'de verdiği bir röportajda NBA'da forma giyen milli basketbolcularımız Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz hakkında konuştu.

"Benimle tek kelime bile konuşmuyorlar"





Türk basketbolcuların kendisiyle diyalog kurmamasından yakınan FETÖ'cü Kanter, "Beni en çok yaralayan NBA'deki Türk oyuncular. Ersan, Cedi ve Furkan, benimle tek kelime bile konuşmuyorlar. 'Nasılın dostum' diyorum. Kafalarını diğer tarafa çeviriyorlar" dedi.

00:34 dk 23 Temmuz 2019 Diğer FETÖ elebaşı yediklerinin artığını Enes Kanter'e yolladı Teröristbaşı Fetullah Gülen'in son yayınlanan videosunda dikkat çeken anlar yaşandı. Konuşurken bir an duraksayan FETÖ elebaşı, çay, hurma ve bisküvi yedikten sonra kalanları, Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter'e verilmesini istiyor. Kanter'in ise resmi twitter hesabından, bunu şevkle kabul ettiğini belirten bir mesaj paylaşması da dikkat çekti.