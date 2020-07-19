NBA

Milli basketbolcularımızdan firari FETÖ'cü Enes Kanter'e ders: Yüzüne bile bakmıyorlar

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, NBA'de forma giyen Türk oyuncuların kendisiyle konuşmadıklarını söyledi ve bu durumdan yakındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖ firarisi Enes Kanter, NBA'de Boston Celtics forması giyiyor.

FETÖ firarisi Enes Kanter, NBA'de Boston Celtics forması giyiyor.

Teröristbaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Enes Kanter, ABD'de verdiği bir röportajda NBA'da forma giyen milli basketbolcularımız Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz hakkında konuştu.

"Benimle tek kelime bile konuşmuyorlar"


Türk basketbolcuların kendisiyle diyalog kurmamasından yakınan FETÖ'cü Kanter, "Beni en çok yaralayan NBA'deki Türk oyuncular. Ersan, Cedi ve Furkan, benimle tek kelime bile konuşmuyorlar. 'Nasılın dostum' diyorum. Kafalarını diğer tarafa çeviriyorlar" dedi.

NBA'de forma giyen milli basketbolcularımız Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz.
NBA'de forma giyen milli basketbolcularımız Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz.

FETÖ elebaşı yediklerinin artığını Enes Kanter'e yolladı
Diğer

FETÖ elebaşı yediklerinin artığını Enes Kanter'e yolladı

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in son yayınlanan videosunda dikkat çeken anlar yaşandı. Konuşurken bir an duraksayan FETÖ elebaşı, çay, hurma ve bisküvi yedikten sonra kalanları, Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter'e verilmesini istiyor. Kanter'in ise resmi twitter hesabından, bunu şevkle kabul ettiğini belirten bir mesaj paylaşması da dikkat çekti.

Kündeye getirilen FETÖ'cü Enes Kanter'le fena dalga geçtiler
Diğer

Kündeye getirilen FETÖ'cü Enes Kanter'le fena dalga geçtiler

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks forması giyen FETÖ'cü Enes Kanter, Atlanta Hawks maçında Plumlee ile girdiği ribaund mücadelesi sırasında havada takla atıp yere düştü. O anlar Atlanta Hawks'ın resmi Twitter hesabından tiye alındı. Video kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.

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