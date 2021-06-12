Spor Fenerbahçeden Favreye 2 yıllık teklif
FUTBOL FUTBOL

Fenerbahçe'den Favre'ye 2 yıllık teklif

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin İsviçreli çalıştırıcı Lucien Favre ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçeden Favreye 2 yıllık teklif
Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Favre, 13 Aralık 2020'den bu yana boşta.

Yeni sezonda takımın başına kimin getirileceği merak konusu olan sarı-lacivertlilerin hedefindeki teknik direktör belli oldu.

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe, İsviçreli teknik direktör Lucien Favre ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertlilerin 63 yaşındaki çalıştırıcıya 2 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi.

  • Zürih ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Favre, son olarak çalıştırdığı Borussia Dortmund'da da Almanya Süper Kupası'nı kazanmıştı.

Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a çağrı: "Biz hazırız"
SPOR
Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a çağrı: "Biz hazırız"

Abone Ol Google News
Kastamonuda film gibi olay

Kastamonu'da film gibi olay

Camiden anons yaptırıp köylüleri kandırmışlar.
Kanamaya neden olabilir

Kanamaya neden olabilir

​Kan sulandırıcı kullananlar kiraz tüketirken dikkat.
Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısı düzenliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısı düzenliyor

38 noktada çalışmalar sürüyor.

​İsrail ve İsveç firmaları Türkiye'ye satışları durdurdu.

Sağlıklı ve Lüks Nişantaşı'nda yükseliyor!

Sağlıklı ve Lüks Nişantaşı'nda yükseliyor!

​Dap Yapı'dan Sağlıklı Evler

​Beş terörist daha etkisiz hale getirildi.

Koca: Bu sabahtan itibaren randevu alabilecekler

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.