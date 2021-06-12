Fenerbahçe'den Favre'ye 2 yıllık teklif

Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Favre, 13 Aralık 2020'den bu yana boşta.

Yeni sezonda takımın başına kimin getirileceği merak konusu olan sarı-lacivertlilerin hedefindeki teknik direktör belli oldu.

İtalyan basınından Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre; Fenerbahçe, İsviçreli teknik direktör Lucien Favre ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertlilerin 63 yaşındaki çalıştırıcıya 2 yıllık sözleşme önerdiği kaydedildi.

Zürih ile iki lig şampiyonluğu yaşayan Favre, son olarak çalıştırdığı Borussia Dortmund'da da Almanya Süper Kupası'nı kazanmıştı.

#Fenerbahce are in talks with Lucièn #Favre. Offered 2-years contract. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 11, 2021

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, göreve geldiği ilk dönemde 6 teknik adam değiştirdi pic.twitter.com/NkUOHiNbSA — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 1, 2021