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Spor

Fenerbahçe'den Giresunspor maçının hakemlerine çağrı

Sarı-lacivertli kulüp, Giresunspor maçı öncesi "Hataya tahammülümüz yok" başlıklı bir açıklama yayımladı.

15:11 . 7/05/2023 Pazar
IHA
Giresunspor-Fenerbahçe maçını Bahattin Şimşek yönetecek.

Giresunspor-Fenerbahçe maçını Bahattin Şimşek yönetecek.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Söz konusu mücadele öncesi Fenerbahçe, başta TFF ve MHK olmak üzere maçın hakemi Bahattin Şimşek, VAR hakemi Serkan Tokat, AVAR hakemi Cihan Aydın ve müsabakanın görev alacak tüm isimlere ’Hataya tahammülümüz yok’ başlığıyla adalet çağrısında bulundu.


Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Türk futbolunu yönetmek, futbolun tüm paydaşlarına karşı önce ve asıl olarak adil olma zorunluluğu ve sorumluluğunu gerektirir. Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK’dan beklentimiz, sezonun son dönemecine girdiğimiz haftalarda bu zorunluluk ve sorumluluğun takım, kulüp fark etmeksizin yerine getirilmesidir. Ayrıca takımımızın bu akşam Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmada VAR’a atanan Serkan Tokat isminden hareketle maçın hakemi Bahattin Şimşek ve AVAR hakemi Cihan Aydın nezdinde görev alacak tüm isimlere şunu belirtmek istiyoruz; Hata (!) tanımı ile geçiştirilemeyecek hakem yaklaşımlarına sabrımız kalmadı, sahada kayıtsız şartsız adalet görmek istiyoruz. Tüm muhataplarının dikkatine sunuyoruz."






#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Giresunspor
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